Planilla verde, a favor de que se realicen auditorías a fideicomisos del SNTE 53

Sinaloa.- Silvia Sarmiento, aspirante a la dirigencia del SNTE 53 y candidata de la planilla verde, dijo que “el que nada debe, nada teme”, y si no está coludido en actos de corrupción, permite que le auditen hasta las muelas.

Por eso, ella está de acuerdo con que el Gobierno de Sinaloa haya mandado realizar una auditoría al fideicomiso de la Unidad de Servicios Estatales (USE), la cual pertenece al sindicato, pero de la cual no se da información y supuestamente el Gobierno del Estado no le ha pagado renta por usarla como oficinas.

Sarmiento aseguró que su planilla está conformada por personas de trabajo, que nunca han estado en puestos del sindicato.

Se dijo a favor de que auditen los fideicomisos, pues hace tiempo ellos pidieron la auditoría de uno, pero les contestaron que no localizaban al presunto implicado; por lo que pide que, si se realiza, se llegue al fondo.