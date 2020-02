Población debe trabajar en prevención y evitar entrar en pánico por coronavirus

Sinaloa.- La región de las Américas acumulaba 29 casos de coronavirus hasta el pasado 27 de febrero del 2020, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta cifra ha cambiado al confirmarse ayer los primeros dos casos en México, uno de ellos en Sinaloa. Lo anterior sería delicado para México en un panorama en el que durante los últimos meses se han destacado las deficiencias en el sistema de salud a nivel nacional, indicaron expertos entrevistados por EL DEBATE.

No obstante, coincidieron al destacar que la población no debe entrar en pánico, aunque debe educarse en la prevención y seguir los protocolos de seguridad sanitaria, porque solo desde la sociedad se puede detener una epidemia.

El nuevo coronavirus fue detectado desde diciembre del 2019 en Wuhan, China, y es una cepa que no se había encontrado antes en el ser humano. De acuerdo con la OMS, los coronavirus (CoV) pertenecen a una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, como fiebre y síntomas respiratorios, con tos y disnea o dificultad para respirar.

En los casos más graves puede causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e incluso la muerte. Hasta ahora, el padecimiento no tiene cura, y es tratado con antivirales y con medicamentos que responden a los síntomas.

Dispersión del virus

En entrevista para EL DEBATE, Carlos Arias, investigador adscrito al Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular del Instituto de Biotecnología de la UNAM, señaló que es un poco difícil predecir qué es lo que va a pasar de manera inmediata con los casos ya confirmados en México.

Algunos comercios se quedaron sin insumos de protección para su venta. Foto: El Debate

Todo depende —según consideró— del control que se tenga de los contactos que tuvieron previamente cada uno de los infectados.

Agregó que se tiene que dar seguimiento a su ruta, justo como lo están haciendo las autoridades de salud a nivel estatal y federal, para que no surjan nuevos contagios: «Si se mantiene un cerco epidemiológico adecuado, podría limitarse a algunos pocos casos relacionados con ese caso inicial. El problema, como está sucediendo en Italia, en Irán, en Singapur, en Corea, es que de repente empiecen a surgir casos que no están ligados a estos identificados, lo cual quiere decir que el virus ya se está moviendo, diseminándose en la población, causando infecciones comunitarias», expresó.

Por lo pronto, el investigador dijo que habrá más casos, pero limitados y a corto tiempo, en promedio de una semana.

Carlos Arias mencionó que se debe tener en cuenta que las epidemias se detienen en la población y por los ciudadanos, no tanto por las acciones del Gobierno, que tiene muy claras las acciones que se deben tomar, y las está tomando, pero lo que la ciudadanía tiene que hacer, y es fundamental, es seguir lo que se ha estado recomendando durante un tiempo en términos de las reglas básicas de higiene: «Lavarse las manos con frecuencia, toser y estornudar con la manera de etiqueta (cubriéndose con el codo); no tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca, ojos; limpiar y desinfectar superficies de uso común al 70 por ciento de alcohol, quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios, no estar cerca de personas que están enfermas, mantener la distancia por lo menos de un metro», precisó.

Dichas medidas mencionó que se deben aplicar desde ya, y de esta forma es como se va a poder bajar la transmisión del virus, disminuirla lo más posible y evitar los números de casos que pudiera haber en el país.

El uso de gel antibacterial es importante para prevenir contagios. Foto: El Debate

Educarse para prevenir

En un panorama en el que el pánico se ha manifestado a través de compras de emergencia de productos de limpieza del hogar y medicamentos, alcohol y cubrebocas, el investigador de la UNAM señaló que lo más importante que hay que acumular no se encuentra en los supermercados ni en las farmacias: la calma.

«No es necesario entrar en pánico, no ayuda, al revés, empeora las cosas. Lo que hay que hacer es seguir estas indicaciones muy sencillas si alguien está enfermo, porque no se sabe que puede ser por coronavirus o cualquier otro virus: quedarse en casa, no ir al trabajo, no ir a la escuela, y si tiene contacto con alguien que se sabe es positivo, o por razones de viaje se sospecha que tiene este nuevo virus, hay que comunicarse con la unidad de inteligencia epidemiológica al teléfono que han distribuido por todos lados, que es 01 800 0044 800, entonces ellos dirán cuáles son las acciones que hay que tomar», recomendó.

Mencionó que el grupo de población de mayor riesgo son los mayores de 60 años, quienes eventualmente, y tomando en cuenta lo ocurrido en otros países, terminan en muerte con bajo porcentaje.

Además, dijo que de los 10 años a los 60 se ha detectado en general que la mayoría presenta casos leves de coronavirus. También destacó como población en riesgo a aquellos con padecimientos cardiovasculares, diabetes e hipertensión.

Por su parte, Óscar del Moral Hernández, académico en la Universidad Autónoma de Guerrero y experto en ciencias con especialidad en biomedicina molecular por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, señaló que ahora que el virus se ha manifestado en dos zonas del país mexicano, se espera que se comporte como lo ha hecho en otros países fuera de China, en donde seguramente van a aparecer más casos en los próximos días.

«No sabemos qué tan grave pudiera ser la dispersión del virus, porque eso depende mucho de las medidas que se tomen».

Asimismo, dependerá de las medidas que las autoridades de Salud decidan para sobre todo limitar la aglomeración de gente en determinados sitios y las medidas que se difundan profilácticas sobre todo para evitar contagios, consideró.

Destacó que el punto preocupante del coronavirus se centra en la transmisibilidad que tiene, pero aclaró que la mortalidad no es elevada. Óscar del Moral Hernández explicó que, tomando los datos publicados en otros países, principalmente en China, se ha demostrado que tiene una mortandad del 2 al 3 por ciento, que implica que de cada cien personas infectadas, dos o tres pueden llegar a fallecer: «En realidad no es muy alto, si lo comparamos con otros virus, por ejemplo influenza o SARS, lo que sucede es que como es un virus nuevo y no sabemos muchas cosas, causa un poco de pánico entre la gente», admitió.

Precisamente, sobre el pánico detalló que no es raro que se dé, y mencionó que es algo que va a suceder en todas las ciudades en las que se presente, pero es justo lo que se debe evitar: «No le debemos tener más miedo a este virus del que ya le tenemos a otros de aquí. Es muy importante, más que ir al súper a comprar cloro o cualquier otra cosa, educarnos en nuestras medidas higiénicas y la forma en la que nos vamos a comportar ante este posible brote epidemiológico. Lo que tenemos que hacer es evitar el saludo de beso, de mano; evitar asistir a lugares concurridos; sí usar cubre bocas, pero solo las personas que tengan resfriado. Lo más importante es no entrar en pánico, es elemental», expuso.

Además, destacó una frase que durante las últimas semanas fue utilizada por medios internacionales en Europa: «No es el virus el que mata, sino muchas veces la ignorancia».

Respuesta de autoridades

En un escenario en el que se han destacado las deficiencias del sistema nacional de salud mexicano, el experto en ciencias con especialidad en biomedicina molecular mencionó que el Gobierno mexicano debería estar listo, porque es la obligación del Estado procurar la salud de todos los mexicanos; sin embargo, consideró que, ante un brote masivo y una situación con miles de casos graves, el sistema de salud no estaría preparado para eso: «Sin embargo, si son pocos los casos, si hablamos de decenas, de cientos, es muy probable que sí se puedan atender por la infraestructura, pero también hay que decir que los sistemas de salud están muy centralizados. En la Ciudad de México creo que tienen más oportunidades, pero, por ejemplo, aquí en Guerrero no tenemos un solo hospital de tercer nivel. También depende la parte del país donde se dé el brote, así será la atención», anotó.

En relación con lo anterior, Carlos Arias, investigador adscrito al Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular del Instituto de Biotecnología de la UNAM, agregó que existen dos fases para atender este tipo de problema epidemiológico por parte de la autoridad: la primera fase es la contención del virus, que es lo que se está haciendo —según indicó—, y que pretende que el virus se mantenga restringido a unas cuantas personas (al enfermo y quizá a algunos familiares y amigos que hayan estado en contacto con él).

Dicha fase de contención —precisó— es importante para por lo menos disminuir la velocidad con la que el virus se distribuye, especialmente en la época en la que todavía es temporada de influenza. La siguiente fase —de acuerdo con el especialista de la UNAM— es cuando se ve que ya no hay manera realmente de limitar la infección a grupos pequeños, y entonces se mueve. Esta es la estrategia de mitigación, y consiste en evitar que se disperse y que afecte a los grupos más vulnerables, donde el Gobierno quizá empiece a implementar restricciones en términos de no tener eventos públicos masivos, partidos de futbol, eventos en auditorios, etcétera.

Sepyc emprende medidas ante Covid-19

Ante la confirmación del primer caso de coronavirus en Sinaloa, el sector educativo asegura que desde el 5 de febrero instruyeron a la estructura la implementación de filtros en los ingresos a los planteles educativos, por lo que llamaron a los padres de familia al reforzamiento de esta estrategia.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Educación Pública y Cultura, a través del coordinador del programa Escuela y Salud en la Sepyc, Wálter Felipe Bernal Fonseca, insistió en el apoyo de los padres de familia, pues recordó que el primer filtro, en caso de síntomas en los alumnos, son ellos mismos en casa. Pidió estar alertas para identificar síntomas como tos, dolor de garganta o secreción nasal abundante. El subdirector de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud en Sinaloa, Juan Carlos Navarro, aconsejó las siguientes medidas preventivas: evitar el contacto o la cercanía con personas enfermas, evitar el saludo de mano y beso entre la población y acudir al médico en caso de los síntomas ya citados, además en caso de presentar insuficiencia respiratoria; también lavarse las manos con frecuencia, no tocarse el rostro y usar gel antibacterial.

Aclaración OMS