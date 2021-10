¡Poca afluencia! Reanudan vacunación contra Covid-19 en Culiacán, Sinaloa

Sinaloa.- Cortas filas y gran fluidez inició la aplicación de vacuna Sinovac contra Covid-19 a personas rezagadas mayores de 18 años y mujeres embarazadas en el gimnasio de usos múltiples María de Rosario Espinoza en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los ciudadanos que acudieron este día las filas han sido muy rápidas y con buena organización por parte del personal de salud y programa de Bienestar.

Alejandra una de las ciudadanas que acudió a recibir si primer dosis del farmacéutico Sinovac comentó que no había podido acudir a vacunarse debido a que estaba embarazada y prefirió esperar a tener su bebé, sin embargo, después contrajo el virus del Covid-19 y tuvo que esperar hasta esta fecha para poder ser inmunizada contra el virus.

"No había querido vacunarme por cuestión de salud a mi bebé, cuando estaba embarazada, después me enferme de covid y ya no había podido hasta ahorita", expresó la joven madre.

Alrededor de 20 personas fueron las que llegaban a formar filas por grupos pero avanzaban rápido, por lo que esto evitó que se formaran aglomeraciones y tardará menos la espera de los ciudadanos que acudieron a recibir su primera o segunda dosis.

Dentro de las recomendaciones es acudir con el formato de vacunación impreso y lleno para evitar mayores contratiempos para recibir sus dosis, así como acudir en el horario estipulado que es hasta las 16:00 horas de hoy jueves y mañana viernes que son los únicos días de aplicación.