"Pocas muertes de niños y maestros no genera condiciones para regreso a las aulas en Sinaloa": SNTE 53

Sinaloa.- Que estén muriendo pocos niños o pocos maestros no genera condiciones para que se dé un regreso a clases presenciales en Sinaloa, recalcó Fernando Sandoval Angulo, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 53.

Explicó que a pesar de que la postura de la sección 53 es seguir generando acuerdos con gobierno del estado y las autoridades de salud de manera respetuosa, se sigue sosteniendo que en este momento no hay condiciones para el regreso presencial en las escuelas y se recomienda un regreso virtual de nueva cuenta.

"Hay una realidad que no podemos ocultar, y no podemos ser tampoco cómplices al decir que son poquitos los que se están muriendo de niños, o que son poquitos los que se están muriendo de maestros, no se debe de morir ninguno, por favor, pareciera que importa más la estadística que la sensibilidad y la humanidad, ese es el razonamiento socio emocional de quienes yo he escuchado", reclamó el dirigente del SNTE 53.

Reiteró que de acuerdo a lo que se ha manifestado por los padres de familia y maestros ante la decisión de regresar a las aulas el 30 de agosto es que no se ven condiciones para el regreso presencial, aunque se seguirán construyendo acuerdos.

De esta forma destacó que la opinión no contó de una versión de Fernando Sandoval, si no que es la voz, el sentir, el mirar de los maestros, de los padres de familia, y el de las asociaciones de padres de familia que opinan lo mismo.