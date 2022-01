Podrían seguir los despidos de burócratas de Gobierno de Sinaloa, advierte Rubén Rocha

Sinaloa.- Seguirán los despidos de personal de Gobierno del Estado, siempre y cuando se determine que se cuenta con exceso de trabajadores en alguna de las áreas, advirtió el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Explicó que el reciente despido de alrededor de 44 trabajadores adscritos a la Secretaría General de Gobierno, no fueron bajas por realizar actividades de espionaje en Gobierno del Estado, simplemente al realizarse cambios en las áreas se determinó que se contaba con exceso de personal.

En cuanto a la posibilidad de que continúen las bajas de personal del gobierno estatal, el gobernador de Sinaloa destacó que lo que se está buscando es reivindicar personal, sin embargo, algunos de ellos no han podido ser encomendados a puestos en otros departamentos para cumplir funciones distintas.

"Yo al contrario estoy cuidando no despedir, más bien reivindicar a algunos trabajadores, no los quisiera calificar a esos trabajadores pero es personal que con la modificación que le das tu a las cosas, pues ya no acomodan", expuso Rocha Moya, al ser cuestionado sobre la detección de aviadores.

Respecto a la salida de José Domínguez Rodríguez de la dirección de gobierno, descartó la posibilidad de una relación con el conflicto, pues aseguró, fue para nombrarlo en otro puesto a cargo de la coordinación administrativa de CECyTE.