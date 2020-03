Polémica por violencia política en el Ayuntamiento de Culiacán

Sinaloa.- Por violencia política, la síndica procuradora Sandra Martos Lara interpondrá una denuncia en el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (Teesin) en contra del alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

La funcionaria pública señaló que desde que ocupó su cargo hace un año y cuatro meses ha sido limitada en el ejercicio de su deber, girándose instrucciones a través de comunicados oficiales para que ningún departamento le propicie información interna del ayuntamiento.

También se interpondrá una queja en la Comisión de los Derechos Humanos con el presidente municipal por la misma índole, en espera de tener una respuesta por ambos organismos autónomos a su favor. Misma acción que se realizará para Fernando Basilio Torres Gómez, director del órgano de control.

Otros casos

En el Tribunal han llegado otros dos casos similares por violencia política contra la síndica procuradora de Ahome y la de Mazatlán. El primero ya fue resuelto a favor de ella; mientras que el segundo se encuentra en el proceso de discusión y análisis, en espera de que se interponga la tercera denuncia.

Teesin exige respeto síndicas procuradoras

Por su parte, el magistrado presidente del Teesin, Guillermo Torres Chinchillas, señaló que la sindica procuradora de Culiacán ya ha tenido un acercamiento con él para conocer el trámite y el procedimiento que se hará una vez que interponga la denuncia.

El magistrado adelantó que con este sería el tercer caso, ya que ha ocurrido lo mismo en Ahome y en Mazatlán, por lo que considera que la figura de la síndica procuradora debe respetarse, ya que su principal función es vigilar y defender los intereses municipales.

Las agresiones laborales contra las síndicas procuradoras durante este último año han sido un caso único, ya que con anterioridad no se tenían casos registrados donde los titulares de los ayuntamientos no les permitieran ejercer su derechos laborales, limitándolas a unas cuantas actividades.

“He sido violentada desde que inició la administración”: Sandra Martos Lara

sindica procuradora

“Estamos en iguales o peores circunstancias que las compañeras síndicas de Ahome y Mazatlán. Hemos sido bloqueadas por el Órgano Interno de Control para no acceder a las auditorías, supervisiones, denuncias, responsabilidades administrativas. Ha sido una situación sumamente difícil, y todo el tiempo batallamos para que nos den información. Desde el 13 de julio del 2019 se giró un ofició para que yo, Sandra Martos Lara, no accediera a ningún tipo de información por parte de todas las secretarías, dependencias y organismos descentralizados municipales. Buscamos llegar a una acuerdo con el presidente municipal, pero no hubo apertura, por lo tanto antes de finalizar este mes estaré interponiendo mi denuncia ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa”.

“No pierde oportunidad de acusarme, y no es cierto”: Jesús Estrada Ferreiro, presidente municipal

“Quizás en alguna ocasión me consultaron los colaboradores, y les dije ‘no están obligados a darles información que es confidencial, que es información de particulares’, cosa que no debe saber ella ni nadie más. No podemos divulgar cosas, y además no tiene la facultad ella para estarnos pidiendo información. Si quieren información, que hagan un expediente de investigación de lo que ella quiera, y con todo gusto le informamos lo que quiera; pero, si no hay una carpeta abierta, nadie tiene por qué sujetarse a lo que ella quiere hacer. Me pidió escolta, y le dije ‘usted no puede tener escolta’. No hay policías para vigilar la ciudad, menos para cuidarla a ella”.