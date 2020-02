Policía de Culiacán dice no tener reportes de robos en el Centro

Culiacán, Sinaloa.- Ante las quejas de comerciantes sobre la falta de seguridad en el centro de la ciudad, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Óscar Guinto Marmolejo, siguió justificando que están trabajando con un operativo permanente de más de 30 agentes día y noche para resguardar las calles del primer cuadro.

“En el primer cuadro tenemos bicicletas, tenemos vehículos también, tenemos resguardado el centro. No dudo de que hayan sufrido algún robo los comerciantes, el problema está en que no tenemos conocimiento nosotros, no tenemos reportes en ese sentido”.

Hizo el llamado a que denuncien, que se acerquen con los policías que andan en operativo a realizar la denuncia formal o que llamen al 9-1-1, pues no hay ningún reporte, y la comunicación es muy importante en esta situaciones, manifestó.

Dijo que todas las asociaciones y todas las personas pueden acercarse y plantear las inquietudes que ellos consideren, pues están abiertos a cualquier diálogo y ve un buen ejercicio el acercamiento que pudiera haber entre la sociedad y la Policía Municipal.

En días pasados los comerciantes del corazón de la ciudad expusieron que son víctimas de asaltos violentos por falta de seguridad.