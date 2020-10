Policía de Culiacán no puede geolocalizar llamadas al 911: Óscar Guinto Marmolejo

Sinaloa.- Ante la denuncia de una llamada no atendida al número de emergencias 911 en Culiacán, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Óscar Guinto Marmolejo, señaló que la persona denunciante no otorgó los datos requeridos para proceder y por su parte, la policía no puede realizar la geolocalización de llamadas hechas al 911.

Se trata del caso de una joven, quien fue llevada en contra de su voluntad hacia la zona norte de Culiacán, y que su familia intentó contactar al número de emergencias sin éxito.

El funcionario reiteró la disculpa a la joven y a la familia, y explicó que para casos de emergencia como estos es necesario conocer la ubicación en donde se encuentra la víctima.

Al ser cuestionado acerca del uso de tecnología geolocalizadora para este y otros casos, Guinto Marmolejo, titular de la Policía Municipal de Culiacán comentó que el municipio no posee esta, y que solamente es utilizada por la Fiscalía General de la República mediante una orden.

"Nosotros no tenemos la tecnología, o no tenemos la autorización para utilizar la tecnología porque estaríamos ya invadiendo la privacidad de las personas", dijo.