Policía en Sinaloa se metió a canal con cocodrilos para salvar a un perrito

Sinaloa.- El domingo, alrededor de las 11:00 horas un policía se convirtió en héroe cuando vio a un perrito en un canal en Culiacán, mientras que otro can quería salvar a su compañero sin lograrlo, por lo que no dudo en meterse al peligroso canal donde habitan cocodrilos.

El policía municipal de nombre Fernando Nevarez Barraza, no dudó en meterse al canal recursos para salvar al perro que estaba apunto de ahogarse, incluso a riesgo de su propia seguridad.

Antes de meterse al agua se acordó de que hay cocodrilos de gran tamaño y de que está muy profundo pero al ver que el can estaba muy cansado y que con la expresión de sus ojos le pedía ayuda no dudó en quitarse las botas y el chaleco y meterse al canal. Al principio pensó en bajar poco a poco al agua pero el cemento estaba resbaloso por lo que optó por echarse un clavado.

Pensó que el perro lo iba a morder pero al estar cerca del animal miró que estaba muy cansado y le empezó a hablar que se calmara y le decía que iba a ayudarlo. El perro estaba muy pesado y al principio no podía sacarlo porque el cemento estaba resbaloso pero el animal con las patas buscaba salir de pronto él pudo pisar donde había una grieta en el cemento y apoyó el pie allí y pudo sacar al perro.

El perro corrió pero se paró volteo hacía él como dándole las gracias. Automovilistas que vieron la noble acción se pararon y le aplaudieron lo cual lo llenó de mucho orgullo. En este canal el cual cruza una gran parte de la ciudad de Culiacán, Sinaloa se han visto una gran cantidad de cocodrilos y en donde estaba apunto de ahogarse el perro es uno de los tramos en donde se asolean estos reptiles.

Al agente le gustaría que si el perrito es de la calle pudiera ser adoptado, pide a la ciudadanía que no maltrate a los animales y cuando los vea en riesgo no dude en echarles una mano. Si Fernando no hubiera sido solidario este can el cual se cree que es callejero hubiera muertos, gracias a este hombre por su amor a los animales.