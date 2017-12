Policías Estatales anuncian paro el 31 de diciembre

Culiacán, Sinaloa.- Policías Estatales anuncian paro de labores el 31 de diciembre día que aseguran no les pagan ellos se dicen inconformes porque tienen muchos meses solicitando que el gobernador los atienda pero este lo único que ha hecho es ignorarlos.

Además de que a los servicios de protección se les esta quitando una quincena de aguinaldo.

Además de que no les dieron el bono anual de 18 mil pesos que sí bien no fue generalizado hubo estados y municipios que si les dieron este apoyo a sus policías como gratificación de que no les pagan tiempo extra ni días festivos.

Los agentes quienes dieron una rueda de prensa se dijeron cansados de abusos realizados por los mandos militares ya que no tienen acercamiento con ellos y a los que están aparados para que no los despidan les quitaron las becas para los niños.

También no les están dando permiso para estudiar. Con respecto al director del penal custodios dicen que no sigue los protocolos y hay ocasiones en los que ha ordenado que salgan camionetas sin revisar.

Pero a los custodios no.les da café y han despedido a muchos desde que se manifestaron cuando de forma ilegal trasladaron al Cali.