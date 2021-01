"Policías Municipales" desaparecen a un adolescente en Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Policías Municipales de Culiacán se llevaron a su hijo, lo sacaron de la fila de la tortillería, no era una patrulla clonada de eso está segura, los presuntos agentes lo subieron a la unidad, junto con la motocicleta, todo el tiempo actuaron como agentes, no como grupo delincuencial, dice Reyna Pulido. Su hijo es un “muchachito”, es bueno, para ayudar con los gastos trabajaba de ayudante de albañil con su papá y luego rentó la motocicleta la cual se cree que es la causante de su desaparición.

Era poco después de medio día del 8 de diciembre pasado, cuando Reyna estaba en la parada del camión en una de las calles de la colonia Adolfo López Mateos, miró que su hijo Javier Ernesto Vélez Pulido de 16 años iba a la tortillería le gritó, pero él no la escuchó, miró que una patrulla iba detrás de él pero no le prestó importancia, pasó el camión se subió y se fue.

Más tarde le informaron de la detención y se fue a barandilla, allí le dijeron que estaba un menor, pero no le permitieron verlo porque según tenía otro nombre. Agentes que resguardaban las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal le recomendaron que acudiera al Centro de Internamiento Para Adolescentes porque si la motocicleta tenía un problema se lo pudieron haber llevado para allá, acudió, pero tampoco le dieron razón.

El desespero por no haber podido localizar a su hijo, ya le robó el hambre, el sueño y está acabando con su familia. Su hijo menor tiene ataques de pánico, necesita atención psicológica, pero no tiene a donde llevarlos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las dependencias de la defensa y protección de menores, así como de la Comisión de Atención a Víctimas no la han apoyado.

De acuerdo a Reyna las investigaciones en torno al caso de su hijo han sido muy lentas, al ministerio público y al agente investigador parece no importarles encontrarlo. Aún no tienen el video de la tortillería, ni los de las cámaras de seguridad de las calles cercanas, tampoco han obligado a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a que informen sobre la patrulla que se lo llevó.

Reyna pide a las autoridades que le den información de si su hijo está en el Centro de Internamiento para Adolescentes, pide a Jesús Estrada Ferreiro que la ayude a encontrar a los agentes que cometieron este hecho, pide a quienes los tienen que se apiaden de ella y se lo regresen.

Ella siente que su caso no es tomado en cuenta debido a que no cuenta con recursos ni con palancas en las corporaciones lo cual es muy doloroso. Pide al gobernador Quirino Ordaz Coppel que por favor atienda su caso.