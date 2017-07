Policías abandonadas por la Secretaría de Seguridad

Culiacán, Sinaloa.- El pasado 28 de enero tres mujeres policías estatales se accidentaron en Tlaxcala, ellas denunciaron que han sido abandonadas por autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, ya que esta ha iniciado un procedimiento administrativo para destituirlas, sin tomar en cuenta su estado de salud.

Se trata de Bianca, Yesenia y Nadia Marielos, quienes tenían 15 días de adiestramiento en un campo militar al que habían sido enviadas en grupo al momento del incidente vial.

Dos de ellas llegaron en sillas de ruedas y una más en aparatos ortopédicos a la cita que les hicieron.

Al acudir con los rostros tapados a las oficinas de la Secretaría de Seguridad, a donde estaban citadas por la Comisión de Honor y Justicia para comparecer, se les cuestionó por qué los cubrían. Las jóvenes admitieron que no se debía a lesiones, sino a que su caso ha sido estigmatizado por la sociedad y la autoridad, puesto que las han señalado de encontrarse bebiendo alcohol el día del accidente, cosa que negaron.

Dos de las Policías durante su recuperación. Foto: EL DEBATE

Contrario a la primer versión que la SSPE ofreció, al calificar la salida del cuartel como de indisciplina, afirmaron que esta siempre fue justificada, pues aseguraron que les habían dado permiso para salir a comprar unos enseres ante las malas condiciones de los cuarteles y la falta de productos de limpieza.

SOLICITUD

Las afectadas, a quienes acompañaba su abogado, Ricardo Arnulfo Mendoza, dijeron que desde el inicio, la Secretaría de Seguridad las ha dejado solas y se ha deslindado de ellas, al grado de que ellas mismas han tenido que sufragar todos sus traslados y comprar algunos aparatos para su recuperación.

Pidieron a la autoridad no destituirlas por la condición de salud en la que se encuentran, ya que se les dificultará trabajar y obtener un ingreso económico.

Yesenia, madre de familia de dos niños y elemento ministerial, sostuvo que en todo momento ellas salieron con permiso del personal militar y no cometían una indisciplina.

“Yo tuve lesión medular, tuve fractura de las lumbares, un hemotorax, me fracturé las costillas, me operaron dos veces”.

De acuerdo con su versión, su diagnóstico médico señala que no podrá caminar más.

Por su parte, Nadia, quien dijo que sufrió fractura de columna, mencionó que la dependencia no les ha apoyado ni con los aparatos ortopédicos. Supuso que una razón por la que han sido dejadas a su suerte es que han considerado que este accidente dejó mal parada a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Bianca, quien destacó que en el accidente sufrió de un pulmón perforado y que hoy padece también de una hernia, pidió a la Secretaría recapacitar y no despedirlas en estas condiciones. Lamentó la forma en cómo fueron notificados.

ACUSACIÓN

Arnulfo Mendoza afirmó que la dirección de Asuntos Internos les ha iniciado un procedimiento con fines de destitución. El abogado, quien se ha especializado en la defensa de policías, afirmó que, desde el inicio, la misma milicia cometió omisiones al no prestarle ayuda médica inmediata a las tres mujeres.

POSICIONAMIENTO

La Secretaría de Seguridad Pública se abstuvo de dar un posicionamiento oficial del caso, hasta que la Comisión de Honor y Justicia no dictamine el destino laboral de las tres.

RAREZAS

Las jóvenes policías han dicho que no recuerdan qué tan rápido iba el auto conducido por un militar o si iba a exceso de velocidad, y que el accidente fue provocado al parecer por un bache en el que cayeron dentro del mismo centro de adiestramiento.