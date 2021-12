Policías bloquean la avenida Obregón, en Culiacán, exigiendo aguinaldo sin recortes

Sinaloa.- Policías jubilados y pensionados, esta mañana bloquearon la avenida Álvaro Obregón en protesta ante la inconformidad del anuncio realizado por el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, de recortar el pago correspondiente al aguinaldo a mandos medios y superiores de su gabinete.

Yesenia Rojo Carrizosa, asesor jurídico del grupo de policías, expuso que, posterior a las declaraciones confusas que ha realizado el presidente municipal en los últimos días, se ha generado incertidumbre en los trabajadores, ya que se desconoce quienes serán los afectados con la reducción de aguinaldos que serán pagados este viernes 10 de diciembre.

Especificó que lo que se sabe, es que según la información dada a conocer por Estrada Ferreiro, se planea un recorte de 62 días de aguinaldo a 30 días de pago, lo que afectaría seriamente a los policías, ya que la mayoría cuentan con grados que son ganados con los años de servicio.

"Se creó una incertidumbre grandísima para todo el personal, policías y no policías del ayuntamiento que mañana cuando vengan a recibir su aguinaldo no esté completo, definitivamente es el colmo, ya no hay palabras para describir como el señor Estrada a fuerzas quiere sacar recursos de los trabajadores", reiteró.

Leer más: Gran afluencia para dosis de refuerzo Covid-19 en macrocentro del Parque 87, en Culiacán

Cabe destacar que la manifestación inicio con pancartas y una cadena humana de inconformes a las afueras del ayuntamiento de Culiacán, para posteriormente trasladarse a la avenida Álvaro Obregón en dónde se paró la circulación de automóviles causando caos vial en el primer cuadro del municipio.