Policías de Culiacán recibieron uniformes de mala calidad e incompleto, acusan

Sinaloa.- Agentes de la Policía Municipal de Culiacán señalaron haber recibido uniformes incompletos y de mala calidad el 25 de mayo. Los elementos dijeron además que no cuentan con chalecos antibalas, causa por la cual un policía murió al recibir un disparo de arma de fuego el 29 de abril afuera de un bar en Tierra Blanca.

“Nomás dieron camisa y pantalón de tela corriente. No nos dieron botas... Chalecos no tenemos. El compañero que mataron en la cantina no era chaleco el que llevaba”, dijo un agente que pidió el anonimato.

Octavio López Valenzuela, regidor por Movimiento Ciudadano, comentó que el uniforme se componen de cachucha, insignia de mando, camisa, pantalón y botas tácticas, pero que en esta ocasión se entregó incompleto.

“Se entregó únicamente pantalón y camisa. Un uniforme a medias. El pantalón y camisa que se entregaron fue de muy mala calidad... Aparte, no les queda a los policías porque están muy reducidos”, sostuvo.

El edil aseguró que la mayoría de los chalecos están a punto de caducar, además de que no cumplen los controles de calidad, por lo cual fueron rechazados por los anteriores directores de la policía.

“Los chalecos no cumplen con las normas de seguridad y los protocolos de seguridad para los policías”, indicó. Y adelantó que pedirá a cabildo una investigación por supuestas “compras amañadas” y negligencia, porque en los últimos tres asesinatos de policías municipales estos no llevaban chalecos antibalas.

Mauricio Rodríguez García, secretario de Seguridad Pública, defendió la calidad de los uniformes.

“Es un uniforme de tela resistente y, obviamente, se hizo la licitación... Es un uniforme de calidad... Todo el personal cuenta con su casco y su chaleco antibalas”, afirmó.

Los uniformes, dijo, no siempre se dotan de fornituras, ya que, al igual que los chalecos, tienen un periodo de vida diferente, los cuales se suministran de acuerdo con la calendarización del equipo y de conformidad con la vida útil de cada prenda.

