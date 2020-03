Policías de Culiacán siguen con patrullas en mal estado

Sinaloa.- Los policías municipales siguen trabajando con patrullas en mal estado, lo cual los pone en riesgo.

Las unidades que sirven son nomás las de los jefes y las pocas que salen a circular a las calles, comentó uno de los agentes afectados.

Algunas camionetas son casi chatarra y no funcionarían en caso de tener una persecución, han venido denunciando agentes desde hace meses, pero no han tenido eco. Algunos de nueva cuenta refirieron que solo les dan de 60 a 70 litros de gasolina por turno, la cual en ocasiones no les alcanza para cubrir todos los reportes.

Algunos policías que están asignados a otras áreas señalaron que los hacen ir los sábados a la corporación de 07:00 a 09:00 horas, sin importar que sea su día de descanso o que tengan que cubrir el turno de la tarde, lo cual se les hace injusto.

Desmotivación

Robespierre Lizárraga, regidor por el PAS y presidente de la Comisión de Seguridad del cabildo, comentó que los agentes municipales se encuentran desmotivados porque son muchas las patrullas que no sirven. No les dan suficientes balas para enfrentar una situación como la balacera del 17 de octubre, la cual quedó registrada en la historia como el Jueves Negro.

En este tema detalló que desde Administraciones pasadas los tres niveles de Gobierno le dejaron de apostar a las Policías Municipales y empezaron a confiar más en el Ejército, Marina, la extinta Policía Federal y ahora le apuestan a la Guardia Nacional, pero no han dado resultados.

En el Jueves Negro recordó que ni el Ejército pudo hacer frente a los delincuentes, y mucho menos puede hacerlo la Policía Municipal con elementos mal pagados y con equipo táctico inferior.

Llamado

El edil exigió a los Gobiernos municipal, estatal y federal que den más recursos a las Policías Municipales. Llama al alcalde Jesús Estrada Ferreiro a que, así como consiguió dinero para las lámparas de alumbrado público, que consiga para la seguridad pública con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con quien presume una gran amistad.

Lamentó que a los policías en la actualidad se les este regateando el incremento de sueldo, de las prestaciones y también de la prima de jubilación.