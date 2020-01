Policías de Sinaloa denuncian descuentos injustificados

Sinaloa.- Elementos de la Policía Estatal Preventiva se dicen artos de los descuentos que esta quincena les hicieron vía nomina pues dichos cobros son de prestamos personales y pagos de viviendas que ya tienen saldados.

Uno de los uniformados de manera anónima comentó que su casa la terminó de pagar en marzo pasado y que injustamente esta quincena se le fue descontada una parte de su salario para seguir pagando dicha propiedad. Los efectivos informaron que todo es consecuencia de que el Gobierno del Estado no ha efectuado los pagos.

“Es un daño a nuestro bolsillo y nuestra familia” dijo el denunciante y otra cosa que argumentó son las becas de sus hijos ya que tienen dos años que no se les apoya en ese sentido.

Asimismo manifestó: “Ya tenemos ocho años que no hay aumentos, si llegó pero solo a los pensionados, a nosotros no nos ha llegado el aumento con retroactivo y los viáticos antes eran de 300 pesos, pero desde la llegada de personal militar son de 200 pesos y eso no nos alcanza para las tres comidas”.

De igual forma se comentó el mal estado de las patrullas en la que hacen los rondines de vigilancia que ya están en malas condiciones y sumado a eso son solo 25 litros de gasolina por turno y tienen que recorrer toda la ciudad para prestar el servicio por lo que solicitan nuevas unidades.

Los policías hacen el llamado al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, al gobernador Quirino Ordaz y a Gobierno Federal para que resuelvan la situación.

Por otra parte, los integrantes de el grupo Elite de la misma corporación se muestran inconformes por la falta del pago de bonos del mes de diciembre. Asimismo sería el pago del bono de aguinaldo que inclusive ya le manifestaron que no se los iban a dar sin darles una razón.