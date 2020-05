Policías de Sinaloa reciben 50 nuevas patrullas para reforzar vigilancia

Sinaloa.- Para reforzar las tareas de vigilancia en la entidad y las medidas de contención por la emergencia sanitaria, el gobernador Quirino Ordaz Coppel entregó cincuenta nuevas patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Las unidades y los agentes recibieron el banderazo de salida de la Plaza Cívica del Palacio de Gobierno, y con el sonido de las sirenas comenzaron a recorrer en caravana las principales vialidades de la ciudad de Culiacán.

El mandatario estatal informó que para la adquisición de estos vehículos se invirtieron 35 millones de pesos: «Estas nuevas patrullas no solo van a reforzar la seguridad, sino todo lo que se refiere a filtros sanitarios, la seguridad afuera de los hospitales; serán de un gran apoyo y respaldo, y lo que estamos buscando es tener todas las herramientas para proteger más a la gente, protegerte más a ti», mencionó Ordaz Coppel.

Reproche

El gobernador aprovechó la oportunidad para lamentar lo ocurrido el jueves, ya que, con motivo de la celebración del Día de Niño, miles de personas salieron de sus casas y abarrotaron principalmente establecimientos de venta de pizzas y de pasteles, como trascendió en muchos videos que se difundieron en las redes sociales, lo que lamentó, porque actualmente son días muy críticos, de mayor riesgo de contagio: «El día de ayer, 30 de abril, Día del Niño, algo que siempre ha sido muy especial, pero que esta ocasión es diferente por las circunstancias que estamos viviendo, mucha gente no respetó y salió a las calles, a las pastelerías, a las pizzas; no cuidaron la distancia, y nos generó mucha preocupación, porque pareciera que no pasaba nada, que habíamos superado esta incidencia, y no, estamos en fase tres, y estos días son los de mayor riesgo», precisó.

Llamado

Por ello, reiteró una vez más el llamado de quedarse en casa y salir a lo estrictamente indispensable, y por parte del Gobierno se reforzarán las medidas de apoyo, como los filtros sanitarios: «Yo sé que vamos a salir adelante, pero necesitamos de la cooperación tuya y de todos. Este es un esfuerzo individual. Yo confío mucho en los sinaloenses», indicó.

Culiacán está entre las primeras cinco ciudades del país que tienen mayor concentración de contagios y de fallecimientos.

Recorrido

Una vez entregadas las unidades, los policías hicieron un recorrido por las principales calles de la ciudad de Culiacán con las sirenas encendidas, lo que llamó mucho la atención de las personas que las vieron pasar en caravana.