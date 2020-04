Policías en Culiacán piden que los regresen a servicio y les paguen adeudo

Sinaloa.- Un grupo de agentes de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa, se manifestaron a las afueras del palacio de gobierno para exigir que se les llame de nuevo a servicio y se les pague el tiempo que han sido parte de las filas de la corporación.

Uno de los uniformados afectados comentó fue el 24 de diciembre cuando se graduaron 75 elementos y posteriormente fueron dados de alta el 16 de enero del presente año, se les proporcionó uniforme y fueron mandados a patrullar las calles sin armas, solo se les dio el PR-24 (bastón de defensa).

Los efectivos sólo trabajaron mes y medio por que después se les dijo que regresarán a sus casa hasta nuevo aviso, sin embargo el llamado lo siguen esperando.

Otro de los quejosos dijo que durante el tiempo que no han sido llamados a trabajar no les han pagado nada, ni siquiera el mes y medio que patrullaron las calles y eso ha sido un gran problema para ellos debido a que no tienen el sustento para sus familias.

Policías fuera del Palacio de Gobierno. Foto: El Debate

Se informó por parte de los denunciantes que la corporación los mandó llamar para darles un bono de 3,600 pesos mensuales por cinco horas laboradas.

Los uniformados rechazaron ese bono ya que no les alcanza para sus gastos familiares y externaron que ganan más lavando carros o haciendo trabajos de albañilería, trabajos que se han visto obligados a tomar por falta de dinero que solvente los gastos.

Asimismo comentaron que debido a la contingencia sanitaria que se vive cada vez es más difícil la situación para ellos por falta de recursos.