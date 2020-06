Policías en Sinaloa no son inmunes al Covid ni de acero contras las balas: Viudas

Sinaloa.- La pandemia del Covid-19 es sin duda alguna la más devastadora y sufrida a nivel mundial, más que por lo sanitario, por el daño económico.

Las viudas de policías en el estado de Sinaloa son víctimas de un mal gobierno que las castiga con una larga espera para poder recibir lo que por ley les corresponde: en cuanto a su pensión, seguros de vida y otras prestaciones, el calvario a las familias de un agente que murió asesinado en cumplimiento de su deber, o a consecuencia a su condición laboral no se termina en todos los aspectos ni vivos ni muertos seguirán sufriendo a sus progenitores.

Los policías en el estado de Sinaloa no son inmunes ni de acero también mueren y sufren por el virus que nos asecha, ellos no son cobardes, ellos si salen a las calles a servir a la sociedad y cumplir sus responsabilidades lo que por ley les exige.

Ellos no tiene derecho a enfermarse, contagiarse e incapacitarse, por tal razón, lo menos que puede hacer un buen gobierno en turno es velar por las necesidades de esa familia que pierde el pilar de su hogar, y en general a todos los policías, de preocuparse por la familia si tienen síntomas u ofrecerles mínimos necesarios a las familias llámese: viudas, jubilados o pensionados.

También hago un llamado al Fiscal del Estado de Sinaloa Juan José Ríos Estavillo, para que le dé trámite a las pensiones de las viudas y huérfanos de los policías caídos en el Estado, el es conocedor de los momentos difíciles que enfrentamos en estos momentos de la pandemia, no hay empleos, no hay pensiones, seguros de vida que no llegan, por más de tantos años en espera.

Sr gobernador Quirino Ordaz Coppel necesitamos más sensibilidad de su parte por las familias que están en el desamparo y olvido en su administración, la cuarentena se alarga cada día más, haciendo más grande la preocupación de cómo darle de comer a nuestros hijos.

Sabemos que existen tarjetas de despensas que otorgó su gobierno, desconozco la política de su repartición o entrega, pero no llegó ni una sola tarjera a la familias de un policía.

Así mismo hago el llamado a los 18 presidentes municipales que tiene nuestro estado a que se solidaricen con la petición ya mencionada en su municipio, y a la vez le pido a que ponga atención a sus policías activos que cada día se presentan a laborar con el Jesús en la boca, a ser contagiados por el virus que tiene estático a todo el país.

Andrea felix López

Presidenta

Familias de policías caídos Ac

