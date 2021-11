Policías municipales en moto de Culiacán no deben trabajar de noche porque son vulnerables, afirman

Sinaloa.- Los policías municipales que andan en motocicleta no deben trabajar en la noche porque son vulnerables. Antes había un acuerdo de que no iban a estar en las calles después de las 21:00 horas, ahora ya no se respeta eso en Culiacán, Sinaloa.

Mucho menos a los agentes motorizados les deben asignar turnos de 24 horas porque si andar en patrulla es agotador, lo es mucho más andar en estas pequeñas unidades. Los elementos con el horario tan extendido andan con el cuerpo cansado y los reflejos no son los mismos, reprochó Ignacio Durán, líder de los Policías Jubilados Guerreros Unidos.

Detalló que Humberto N, agente municipal asesinado durante los primeros minutos del pasado jueves al tratar de evitar un asalto andaba en patrulla en un bomu, pero ya no lo ocuparon, esa noche de la tragedia estaba doblando turno. A la mejor la respuesta de él hubiera sido diferente al momento de defenderse si no hubiera andado tan cansado, reprochó.

Durán exige al gobierno estatal y municipal que se investigue el asesinato de Humberto. A los legisladores que llamen a comparecer a el Secretario de Seguridad Pública de Culiacán Mauricio García, por las condiciones laborales en las que trabajaba.

También porque en la actualidad el mando municipal no ve por el bien de los policías y solo está para cumplir a cabalidad los mandatos del alcalde, Jesús Estrada Ferreiro. Muchos agentes no se atreven a denunciar las injusticias laborales que están pasando porque los amenazan y temen perder su trabajo.

Leer más: Despiden a Humberto Nieblas, policía asesinado al impedir asalto en Culiacán, Sinaloa

El líder de los policías jubilados pide que se busque la verdad y sobre quien caiga la responsabilidad de estos trágicos hechos, que se aclare sí también existe una responsabilidad laboral.