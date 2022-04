Políticas públicas frenaría la violencia contra mujeres en Sinaloa

Sinaloa.- “Hablan de que hay 9 feminicidios en Sinaloa, pero tenemos conocidas 34 fichas de búsqueda activas, y esto significa que la violencia contra las mujeres continúa”, externó Priscila Salas Espinoza, vocera del colectivo No te Metas con Nuestras Hijas.

Señaló que la violencia contra la mujer seguirá sucediendo hasta que el Gobierno no haga lo que tiene que hacer, una política pública trasversal con perspectiva de género de derechos humanos y de protección a las infancias y adolescentes, y poder trazar un plan a largo plazo.

“Yo creo que no les queda claro qué es hacer política pública, porque política pública no es atender caso por caso, atender a las víctimas y escucharlas, es sentarse a analizar un problema que existe, tomar en cuenta las estadísticas, las afectaciones, analizar cuáles son todas las líneas de acción para poder atender un problema que no es de ahorita y que no sería justo pedirle a esta administración que ellos sean quienes le pongan fin, pero sí les podemos pedir que se sienten y hagan políticas públicas. Todavía no tenemos un Plan Estatal de Desarrollo, y no sabemos cuáles son las intenciones de este Gobierno para accionar y cómo van a gobernar a Sinaloa”, manifestó Priscila Salas.

Leer más: ¡Se intensifica el calor en Sinaloa! se mantendrá temperaturas de 40 grados varios días

La vocera del colectivo No te Metas con Nuestras Hijas reiteró que cuando se refieren a que el Gobierno de Sinaloa haga políticas públicas, es ir más allá de atender el caso emergente, porque las cifras negras de los delitos son muy altas.

Garantía de derechos

Cabe mencionar que los municipios con más violencia de género y donde se han registrado más feminicidios considerados por la Secretaría de las Mujeres, son: Culiacán, Mazatlán, Navolato, Guasave y Los Mochis, por lo que Priscila Salas enfatizó que estos cinco municipios también, aparte de la intensidad de la violencia de género, concentran a la mayor parte de la población del estado, y por eso es donde se les brinda atención, pero en el resto de los municipios también viven niñas, adolescentes y mujeres a las cuales se les deben garantizar sus derechos humanos plenamente, añadió.

“Se debe de tomar en cuenta a todos los municipios del estado y se tiene que ser muy precavido con el asunto de las pláticas de sensibilización que se han dado por décadas”, aseguró.

Subrayó que la problemática de violencia de género se ha ido manifestando de diferentes maneras y que por ello se piensa que las estadísticas son solamente anécdotas que no se analizan en una mesa de trabajo.

“Es un problema que es complicado, sin embargo, si el gobernador ya ha manifestado tener voluntad política, entonces queremos que esa voluntad se traduzca en acciones de políticas públicas”, externó la activista.

Leer más: ¡Sin complicaciones! Hospital de la Mujer en Sinaloa ha realizado 8 abortos legales

Por último, llamó a las mujeres a pedir ayuda cuando sientan que sufren violencia de cualquier tipo, ya sea de tipo sexual, verbal o física.

El Dato

Feminicidio

El último feminicidio se registró en El Fuerte, Sinaloa el pasado miércoles 21 de abril. Itzel era una joven estilista que fue reportada como desaparecida por sus familiares y horas más tarde fue localizada sin vida por las autoridades municipales.