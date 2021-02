Poner la verdad de moda, llama Mario Zamora en su protesta como candidato del PRI

Sinaloa.- Al convocar a los integrantes de la alianza electoral a salir a la calle con la frente en alto, recuperar los municipios y distritos perdidos y conservar el Gobierno de Sinaloa, con la certeza de que su hoja de vida está al escrutinio de todos, con una propuesta honesta, transparente y de resultados, el senador Mario Zamora Gastélum recibió la constancia y rindió protesta como candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura ante el presidente nacional de este instituto político, Alejandro Moreno Cárdenas.

En un evento realizado en el estacionamiento de la Feria Ganadera, en el que se concentraron más de 200 personas en un área con sillas y en otro espacio para 500 vehículos, que pese a la insistencia de los organizadores del evento de guardar la sana distancia, se formaron tumultos entre los asistentes que no guardaron la sana distancia, se abrazaban y saludaban hasta de beso y mano.

Alianza electoral sólida

En su primer mensaje como candidato del PRI, Mario Zamora dijo que la alianza de los tres partidos políticos constituye una respuesta a la petición de la gente que les pedía que se juntaran para darle rumbo al país y defender lo que se había logrado en años, como la libertad de expresión, la democracia y el estado de Derecho, porque se rechaza que «un funcionario a 3 mil kilómetros quiera decidir en un escritorio cómo resolver los retos y problemas» de esta entidad.

Zamora Gastélum expresó que llegó la hora de poner la verdad de moda, debido a que "nunca le vamos a permitir a nadie, que con mentiras y engaños nos quieran embarrar de lo que no somos y de lo que no hemos hecho. A la mentira y el infundio le vamos a dar la cara con respeto y argumentos".

Asimismo, retó que quien dijo que recibió al país hecho un desastre, venga a darse una vuelta por el estado.

Reconoció que el gobernador Quirino Ordaz Coppel va a dejar la vara alta, "pero queremos evolucionar, progresar y no retroceder, porque soy un hombre de fe y me gusta mirar el rostro de la gente, que me hace sentir que tengo la certeza y hay un equipo que me apoya con mucho talento, conocimiento, resultados y experiencia, que lleva a pensar que vamos a ganar".

Honestidad

Reiteró que pone su hoja de vida al escrutinio de la gente, y asegura que cuando camina por la calle ve a la gente a los ojos y "así lo voy a seguir haciendo, porque me entregaron un nombre limpio y quiero seguir con esa conciencia tranquila, de siempre hacer lo mejor que puedo, de siempre ayudar a quien podamos, de nunca hacerle daño a nadie y de tener la conciencia tranquila, de que sólo ayudando a los demás, pero sobre todo a quien menos oportunidad tiene".

Por su parte, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, destacó la propuesta joven y vigorosa de Mario Zamora, quien, dijo, va a llevar a ganar de nuevo la confianza del pueblo sinaloense.

Pidió a la militancia salir a tocar las puertas y decirles que la propuesta de la coalición PRI, PAN y PRD es seria y sólida, que busca el beneficio de las familias.

"El PRI tendrá que salir a las calles a pedir el voto con humildad y sencillez, porque cuando el PRI se compromete, cumple. Prueba de ello es que se tiene a uno de los mejores gobernadores con mayores niveles de evaluación positiva, que la coalición valora", añadió.

Moreno Cárdenas aseguró que Mario Zamora conoce a Sinaloa y se ha distinguido por ser un servidor público con experiencia, es senador, un hombre confiable, y solamente se requiere el compromiso de la militancia para ganar en las regiones que integran este estado.

"La coalición es potente para defender las instituciones, pero nos quieren distraer todos los días con mentiras, ocurrencias e improvisaciones", añadió.

En el acto del tricolor, el candidato al Gobierno de Sinaloa pidió a la senadora Beatriz Paredes Rangel que emitiera un mensaje a la militancia, a lo que la legisladora manifestó que este instituto político en el estado nunca ha sido derrotado, porque "es una tierra de priistas, porque fue el PRI quien realizó una profunda reforma agraria y que ha permitido que los ejidatarios tengan hijos profesionistas con sus parcelas y demostrar que la agricultura campesina tiene futuro", aunado a la importancia de la pesca, que lleva a concluir que debe de ser gobernado con pasión, juventud y entereza.

Jesús Valdés Palazuelos

Paredes Rangel reconoció a Moreno Cárdenas por construir la alianza política, que tiene como propósito plantearle al país las mejores opciones y desarrollo, y aseguró que se espera, con la fuerza del priismo, que el candidato del tricolor gane. Incluso adelantó que más adelante ´volverá a saludar a Mario Zamora ya como gobernador del estado.

En su intervención, el presidente estatal del PRI, Jesús Valdés Palazuelos, se comprometió a trabajar muy fuerte y sin descanso, así como le dijo a Moreno Cárdenas que en Sinaloa se le admira por el trabajo que realiza todos los días en el país, que enorgullece tener un líder de verdad y que está transformando a la política en México.

Aseguró que Zamora Gastélum es su proyecto que garantiza un triunfo, que permitirá recuperar las ciudades y distritos perdidos, porque se tiene al mejor activo, que es el gobernador Ordaz Coppel.

También destacó el apoyo y la presencia de los dirigentes estatales del PAN y PRD, que acompañaron al priista para recibir la constancia de candidato, que aseguran que en estos momentos los militantes y simpatizantes del tricolor están de pie y vivos para trabajar en el futuro de Sinaloa.

El priismo respalda a Mario Zamora

Cientos de militantes priistas aguardaban desde sus autos, y algunos se paseaban en el estacionamiento de la Feria Ganadera. El clima era agradable, el cielo estaba despejado y los rayos del sol iluminaban el escenario.

Poco a poco se acomodaban en sus lugares, venían simpatizantes de prácticamente todo el estado para el evento al que fueron convocados para acompañar, en este caso, a Mario Zamora Gastélum, quien ya es oficialmente el candidato del PRI a la gubernatura de Sinaloa.

El lugar se encontraba cercado con unas protecciones metálicas, para guardar la distancia entre los asistentes.

En la entrada había personal que checaba la temperatura y proporcionaba gel antibacterial a quienes accedían al escenario, por las medidas de prevención que se mantienen por la pandemia del Covid-19, por tal motivo, todos los asistentes debían portar cubrebocas.

Alrededor del lugar se observaban algunas patrullas de la Policía Estatal en labores de vigilancia, para garantizar la seguridad del público.

Eran las 16:30 horas, y los militantes del PRI continuaban esperando el arribo de Mario Zamora, quien minutos más tarde llegó acompañado de su esposa y del presidente nacional del partido tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas.

Antes de subir al templete, ambos políticos hicieron un recorrido por el lugar en una cuatrimoto para saludar de cerca al público.

Zamora estaba tan entusiasmado que por un momento de olvidó de la sana distancia al abrazar a militantes y dejarse apapachar por algunos amigos. El ambiente ya era de fiesta, mientras una pantalla proyectaba imágenes de la llegada del candidato a gobernador.

El evento duró alrededor de una hora y media.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel participó de manera virtual en la entrega de constancia y toma de protesta del candidato del PRI al Gobierno de Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, en el estacionamiento de la Feria Ganadera.