Por abuso de autoridad, FGE pide desafuero de Estrada Ferreiro de la alcaldía de Culiacán

Sinaloa.- La declaratoria de procedencia (desafuero) para el alcalde Jesús Estrada Ferreiro fue solicitada por la Fiscalía General del Estado al Congreso local por los delitos de abuso de autoridad y discriminación, para lograr la separación inmediata del cargo que ocupa de presidente municipal de Culiacán, enfrente a la autoridad judicial y pueda ser juzgado.

Ruta de desafuero

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la 64 legislatura, Feliciano Castro Meléndrez, informó que el oficio de la petición de declaratoria de procedencia fue entregado el 2 de junio entre 5 y 6 de la tarde, y se convirtió en otra ruta que le corresponde a la Fiscalía estatal realizar el procedimiento de investigación que surge de determinadas denuncias que han iniciado.

Explicó que el desafuero de Estrada Ferreiro está basado en denuncias penales y son investigadas en función de delitos y lo único que está solicitando la FGE al Poder Legislativo estatal es que se retire el fuero al alcalde para iniciar la investigación como un ciudadano y se proceda conforme a derecho.

“No nos corresponde juzgar, no estaríamos juzgando, simplemente revisamos si se reúnen los elementos necesarios para retirar el fuero y que quede abierta la investigación”, comentó.

Sesión secreta

El Congreso del Estado comenzó con la ruta de desafuero del alcalde Estrada Ferreiro, y en un plazo no mayor de cinco días hábiles a partir de ayer, y sin definir si será en una sesión secreta o extraordinaria, el pleno será convocado y se dará lectura a la solicitud de la declaratoria de procedencia que realizó la Fiscalía estatal, para turnarlo a la Comisión Instructora y en un máximo de 30 días, emita el dictamen, previo a que practicará todas las diligencias conducentes que lleven a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad.

La solicitud de eliminar el fuero constitucional a Estrada Ferreiro consiste en revisar el planteamiento para darle curso al desafuero, o de lo contrario, se determina que no procede declarar la improcedencia.

Rechaza venganzas

Pese a que transcurrieron 18 horas de la recepción del documento a la realización de la entrevista, dijo que él desconocía los delitos y contenidos que dieron origen a la investigación, pero manifestó que involucra al primer edil de Culiacán y desconoce si hay más funcionarios involucrados.

Castro Meléndrez dijo que en el Congreso del Estado no se conduce en función de motivaciones personales y situaciones de venganzas políticas, y con la Constitución en la mano asumen las facultades del Poder Legislativo y observancia de los derechos humanos.

Juicio político

Respecto a los dos juicios políticos que enfrenta el primer edil a solicitud de grupos ciudadanos en el Congreso, “están corriendo”, ratificó el también coordinador del grupo parlamentario de Morena.

Prueba de ello, el regidor del PAN, Sadol Osorio Porras, acudió ayer a comparecer ante la Comisión Instructora.

Sara Bruna Quiñónez

La fiscal general de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, confirmó que, por las denuncias presentadas contra el alcalde Jesús Estrada Ferreiro por parte de las viudas de policías, solicitó al Congreso del Estado emitiera una declaratoria de procedencia por la comisión de delitos contra el primer edil de Culiacán.

Fue acusado de los delitos de abuso de autoridad y discriminación. Recordó que ante la Vicefiscalía zona centro se interpuso una denuncia y/o querella por parte de cada uno de las y los integrantes del colectivo de Familias de Policías Caídos por los delitos antes mencionados.

Afirmación

“La Fiscalía del Estado confirma que el día de ayer (jueves) se solicitó ante el Congreso del Estado fuera desaforado el presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro, tras denuncias que se presentaron por ciudadanos que lo acusan de discriminación y abuso de autoridad.

También se están integrando otras carpetas, en breve se harán más solicitudes ante el Congreso del Estado”, expuso.

También explicó que, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se tienen cuatro carpetas más contra personal del Ayuntamiento de Culiacán, las cuales se siguen trabajando y hasta el momento no se tiene alguna determinación.

Quiñónez aclaró que, para poder iniciar un proceso legal contra un servidor público electo mediante el voto popular, es necesario iniciar antes un procedimiento para la declaración de procedencia por parte Poder Legislativo.

Estrada Ferreiro dijo lamentar la actitud de la funcionaria, quien no resuelve otros casos, pero para actuar en su contra es muy rápida.

Rubén Rocha Moya

P ara el gobernador Rubén Rocha Moya, el que el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, lo acuse de ser el responsable de sus problemas, significa que no tiene centrada su atención, y lo calificó de estar como “enloquecido”.

Respuesta

“Está desviada su atención del presidente (de Culiacán), porque es el Congreso, (ese problema) es con el Congreso, con la Fiscalía, porque tiene problema penal, es la Fiscalía, es el Congreso y es él, yo no”, recalcó Rocha Moya en un evento realizado la tarde de este viernes en la zona de la Marina, en Mazatlán.

Sobre la advertencia de Estrada Ferreiro de que si algo le sucede, lo responsabiliza, expresó: “Ahora resulta… nada, no tengo nada que decir, lo único que digo es que no es conmigo, es con el Congreso, es con la Fiscalía y es con el alcalde (toda esa controversia)”.

“Ese es su asunto y él sabrá cómo administra su asunto, él lo está administrando así”, expresó el gobernador con cierto gesto de ironía.

Sobre la acusación de Estrada Ferreiro, al culparlo de la actual violencia en Sinaloa, el gobernador también contestó: “La violencia ha bajado, en el arranque de un gobierno, es el menos violento, y comparando de aquí con el gobierno anterior, hemos bajado nosotros los índices de violencia, no está enterado (Estrada Ferreiro), porque se ha enloquecido con su asunto, no sabe lo que está pasando en el estado”, apuntó.

Ante la amenaza de que Estrada Ferreiro lo denuncie supuestamente por vínculos con el crimen organizado, Rocha Moya dijo: “pues que me denuncie”.

Cumplimiento

José Carlos Álvarez Ortega, presidente de la CEDH de Sinaloa

El alcalde Jesús Estrada Ferreiro no ha solventado las tres recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), de conformidad al documento enviado por el presidente de la CEDH, José Carlos Álvarez Ortega, informó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado, Ambrocio Chávez Chávez.

Tres recomendaciones de CEDH

Chávez Chávez explicó que las demandas de los ciudadanos de Culiacán están latentes en materia de derechos humanos, y es la información que se había solicitado a la CEDH, luego de que la autoridad municipal había aceptado las recomendaciones y que habían sido atendidas.

Recomendaciones: El primer oficio leído es el número CEDH/061/2022, en el cual la Comisión informa al Congreso que el 18 de abril del 2022 recibió un oficio suscrito por el doctor Othón Herrera y Cairo Yarahuán, secretario del Ayuntamiento de Culiacán, a través del cual acepta la recomendación 18/2021, emitida por la misma comisión. Sin embargo, el 7 de enero, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro había informado a la CEDH la no aceptación de la recomendación.

La recomendación 18/2021 fue emitida en contra del Ayuntamiento de Culiacán el 16 de diciembre de 2021 por violaciones a los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad pública, con motivo del incumplimiento de la obligación que le fue impuesta por el artículo 44 Bis de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en agravio de Jesús Javier Félix Cervantes.

El segundo oficio enviado por la misma CEDH, número CEDH/PRES/062/2022, también da cuenta que, el mismo 18 de abril, el secretario del Ayuntamiento de Culiacán informa que acepta la recomendación 16/2021, emitida por la Comisión.

La recomendación 16/2021 fue emitida el 15 de diciembre de 2021 por violaciones a los derechos humanos del honor y la seguridad jurídica, ocasionadas por las declaraciones públicas pronunciadas por el mismo presidente municipal.

Seguridad

Adolfo Beltrán Corrales, diputado local independiente

Por lo álgido del procedimiento de desafuero del alcalde Jesús Estrada Ferreiro, que fue solicitado por la Fiscalía General del Estado, y como está polarizado el caso y los términos para su cumplimiento, el Congreso del Estado tiene que convocar a una sesión secreta y evitar situaciones fuera de control y desborde de violencia en el recinto legislativo, por una posible convocatoria de simpatizantes del primer edil.

Resguardar recinto legislativo

El diputado sin partido Adolfo Beltrán Corrales afirmó que la ley otorga un plazo tope de cinco días para hacer del conocimiento del Pleno y los 30 días para que la Comisión Instructora emita un dictamen, pero se requiere cuidar la seguridad y no se llene el Congreso local de personas.

Es un tema público y no amerita la secrecía, agregó, pero no se puede arriesgar la sesión y se llene el recinto de gente y se presenten presiones de diversa índole y que se evite a los diputados tomar la decisión y una complicación por el desborde de pasiones.

Beltrán Corrales explicó que en la Fiscalía General del Estado existen varias denuncias en contra de Estrada Ferreiro y se conoce que la notificación por el delito de abuso de autoridad fue la que envió, porque es la carpeta de investigación que ya tiene integrada y se realizaron las diligencias correspondientes y ahora sigue el retiro del fuero constitucional al primer edil.

“El alcalde de Culiacán siempre ha argumentado que es un tema político, que se considera como parte de su estrategia para desprestigiar al procedimiento de juicio político que se le sigue por la Comisión Instructora, que será apegada a derecho y que sea cuidado el debido proceso desde que aprobó por el Pleno el 22 de abril durante una sesión secreta”.

Especificó que los ciudadanos esperan que el Congreso local se conduzca de la mejor manera y en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política del Estado y las leyes secundarias, aplique la normativa y que finalmente se darán cuenta con la resolución de responsabilidad o no, si aplicaron las normas jurídicas.

El Dato

Declaratoria de procedencia

Si el Congreso del Estado declara que ha lugar a proceder contra el denunciado, este quedará inmediatamente separado de su cargo y sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes; en este caso, se enviará el expediente relativo a la Procuraduría General de Justicia para que ejercite la acción penal correspondiente.

Si no se emite declaratoria de procedencia, el servidor público continuará en el desempeño de su cargo y no habrá lugar a procedimiento ulterior, por los mismos hechos, en tanto no concluyan sus funciones.

(Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado).