Por adeudos, Estrada Ferreiro dejará sin servicios a La Primavera

Culiacán, Sinaloa.- Ante la falta de pago de más de 50 millones de pesos que adeudan en predial ciudadanos de la residencia La Primavera, se les retiraran servicios por parte del Ayuntamiento, aseguró el alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

Comentó que no es algo personal si no que la ley no permite invertir ni gastar en algo que es privado si no solo en el municipio.

Quien quiera tener privacidad se compromete a mantener sus alumbrados públicos, sus parque su jardín, su agua potable y todo

Aclaró que el predial si están obligados a pagar aún y cuando sea privada la zona pues es obligación del municipio recaudarlo, pues por parte de Japac se les surte una parte de agua potable y la otra es de un pozo propio.

Indicó que hace más de una semana se les retiro los servicios públicos y que así seguirán y de requerirlo tendrán que pagar por ello.

Al ser un problema entrar a la residencial para algún servicio, tareas de seguridad o notificaciones, mencionó que tuvieron el apoyo jurídico de la privada para poder llegar y entregar los avisos de adeudo del predial al municipio.