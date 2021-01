Por aglomeraciones se cerraron los Tianguis en Culiacán: Cerda Orozco

Sinaloa.- Al momento del bloqueo por parte de comerciantes en la avenida Álvaro Obregón frente al Ayuntamiento de Culiacán, Jesús Adrián Cerda Orozco, director de Mercados, salió a decirles a los inconformes que desbloquearan la calle y que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro iba a recibir a una comisión a la 13:30 horas.

Al ser cuestionado sobre el porqué no se llegó un acuerdo con los comerciantes antes del cierre, contestó que se había reunido con ellos y les había dicho que se podía dar esa posibilidad, este acuerdo dijo, lo tomó con las diversas cámaras empresariales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Sabemos que hay muchos contagios, no lo podemos negar. En los tianguis hay aglomeraciones. Va gente de toda las ciudad allí, hay mucha contaminación, allí la gente va y cae y se reparte por toda la ciudad”, expresó.

Sobre la queja de los comerciantes de pese al aumento de10 pesos de la cuota semanal para supuestamente poner filtros sanitarios (los cuales ya no operaban en los últimos días) aseguró que esto fue porque iban a cambiar los filtros y en diciembre por falta de personal no pudieron continuar con los mismos.

“Cambiamos la estrategia y tuvimos platicas con los lideres de los tianguis para que ellos nos apoyaran y muchos tianguistas no nos apoyaban. No usaban cubrebocas o no tenían gel sanitizante , les dijimos que no le vendieran a la gente que no traía cubrebocas”, expuso.

El funcionario municipal no explicó que opción les van a dar a los casi dos mil comerciantes que se ponen de forma fija en los Tianguis.

Leer más: Empresarios en Sinaloa ven bien medidas anti Covid-19

Algunos inconformes calificaron como injusto que los estén acusando como si allí se hubieran dado todos los contagios de coronavirus, cuando todos los establecimientos están abiertos, al igual que los estadios, el propio patio del Ayuntamiento de Culiacán en donde a diario se reúnen cientos de personas para pagar el predial.

El funcionario aseguró que se van a realizar acciones contra bares y negocios en donde haya aglomeraciones así como también en los sitios en donde se reúnen muchas personas con fines políticos. Pese a no tener agenda pública el alcalde los iba a atender hasta la 13:30 horas.

Leer más: Piden coordinación a los alcaldes de Sinaloa para medidas Covid-19

Los comerciantes abrieron parte de la calle y aseguraron que permanecerán en el Ayuntamiento hasta llegar a un acuerdo.