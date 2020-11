Por amor a su profesor, maestros se van a la zona serrana de Sinaloa a dar clases

Sinaloa.- Preocupados por sus alumnos, dos maestros de forma voluntaria partieron este día a la zona serrana de Badiraguato, Sinaloa, con el fin de atender a sus alumnos, los docentes son Carlos Fabian de la comunidad de Revolcaderos y Norma Kareli de la Lechuguilla.

Ellos estaban preocupados porque sus alumnos no tienen las condiciones de tomar las clases a distancia y los niños más afectados son los de primer y segundo grado, ya que si no se les atiende de forma presencial los primeros no van a aprender a leer, comentó Angel Robles Bañuelos supervisor de la zona escolar 013 de la SEP, que abarca las sindicaturas de la Tuna, Huixiopa y San José del Llano.

Estos maestros se unen a 7 más que han estado acudiendo a atender a sus alumnos a las comunidades, explicó que en las 27 escuelas de esta supervisión hay condiciones para que los maestros atienden de forma personal a los alumnos y si bien la SEP no los obliga tampoco lo prohíbe.

Robles Bañuelos indicó que en la zona serrana de este municipio las clases en línea no funcionan porque los niños no tienen celulares, ni computadoras y los pocos que tienen sus padres no pueden pagar las fichas para navegar en el internet.