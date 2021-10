Por aumento de movilidad en Sinaloa, empresas temen una cuarta ola de Covid-19

Sinaloa.- En incertidumbre se encuentra el sector empresarial de que se pueda generar una cuarta ola de contagios de Covid-19 en los próximos meses, esto por el aumento de movilidad de las personas al mantenerse el semáforo epidemiológico en verde desde hace ya varias semanas, expuso Guillermo Gastelum Bon Bustamante, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) delegación Sinaloa.

Celebró la favorable recuperación que se está teniendo en los diferentes giros económicos de la entidad al aumentar el consumo de las personas que están mostrando más apertura a salir del confinamiento, pero llamó a la sociedad en general a seguir manteniendo los cuidados recomendados por las autoridades sanitarias para evitar que se dé un repunte de contagios de covid-19 como a sucedido en ocasiones anteriores.

"Ya las empresas tenían un avance significativo en recuperación, esperamos que no haya una recaída de contagios alarmante porque eso volvería a paralizar todas las actividades empresariales y de gobierno", reiteró el presidente estatal de Coparmex.

En cuanto a la posibilidad de que aumente el número de contagios recordó que es ya un gran número de personas las que ya cuentan con la vacuna contra covid-19, sin embargo, esta no garantiza que sean inmunes, solamente que no presenten un cuadro grave, por lo que es necesario garantizar que no se tenga una recaída en la economía con un nuevo confinamiento por el aumento de muertes.

"El sector va en franca recuperación, lenta pero segura, pero no queda más que decir a toda la sociedad que se sigan cuidando", reiteró Guillermo Gastelum.