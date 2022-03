Por caso Paulina, joven que murió tras cirugía, realizan operativo para detectar clínicas "patito" en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Luego de enterarse del lamentable caso de la joven Paulina, quien perdió la vida después de someterse a una minilipoescultura en Culiacán, el titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss), Luis Alonso García dio a conocer que ya están realizando un operativo para detectar clínicas 'patito' que operan fuera de la ley.

Indicó que la reglamentación es muy clara, ya que las clínicas deben de contar con un permiso para hacer tipo de acciones en el área médica, que en el caso de los médicos que practican este tipo de actividades tienen que tener su especialidad, su cédula, su permiso de la Secretaría de Salud. También las mismas clínicas deben de tener su permiso de la Secretaría de Salud y de la Coepriss.

"Nosotros nos enteramos de esta noticia a través de los medios y fuimos al establecimiento, que en las mismas redes (sociales) se anunciaba; realmente se anuncia como una clínica, pero prácticamente no tiene ningún logotipo en la fachada, es un local que estaba cerrado, entonces es muy difícil saber exactamente la cantidad de clínicas que están en esa situación", dijo Luis Alonso García.

Indicó que la cantidad de 150 clínicas estéticas 'patito' que dice el diputado Pedro Villegas Lobo, que hay en Culiacán, desconoce en qué se basa para señalar eso.

"Habría que ver eso, pero lo que nosotros estamos haciendo como Coepriss por instrucciones del Gobernador y de la Secretaría de Salud, es un operativo; ahorita estamos de manera digital, revisando en las redes sociales, los anuncios en páginas webs, las personas o negocios que están promoviendo este tipo de actividades, para luego nosotros irlos a visitar".

En este sentido, señaló que revisan cómo se encuentran, si tienen los permisos, si cuentan con las autorizaciones y el operativo lo realizan en forma conjunta con Protección Cívil.

El titular de la Coepriss informó que actualmente en el estado hay 234 establecimientos médicos, hospitales, tanto públicos como privados, que cuentan con los permisos; de esos 150 son privados y 84 son públicos.

"Nosotros estamos atendiendo denuncias y vigilancia regular. Por ejemplo, en tenemos tres denuncias de establecimientos, los cuales hemos atendido; han cinco que hemos revisado de manera regular en esta semana que pasó y con la denuncias y lo que hemos atendido, son ocho establecimientos, de los cuales uno se suspendió (se clausuró) en Culiacán por no contar con los permisos".

Agregó que: "Culiacán representa el 33 por ciento de la población; en Culiacán estamos hablando de cerca de casi 80 establecimientos, aproximadamente.

Luis Alonso García dio a conocer que en estos momentos hacen una revisión en forma digital y que este lunes llevarán a cabo un operativo acudiendo a los lugares donde podrían estar operando estos negocios clandestinos.

Mencionó que en estos casos, es muy importante la participación de la ciudadanía, para que revisen muy bien estas clínicas. "Invitarlos a que no se apliquen este tipo de cirugías o tratamientos en lugares que no tengan permiso y con médicos que no tengan su especialidad, asimismo si ubican a algunas personas que hacen este tipo de acciones, que están fuera de la ley, que los denuncien por favor.

Las oficinas de la Coepriss se encuentran en la primera planta de un edificio, a un lado del estadio de futbol de los Dorados de Sinaloa, donde la ciudadanía puede verificar cuáles son las clínicas que están autorizadas por las autoridades sanitarias.