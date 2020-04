Por coronavirus en Sinaloa solo permiten una persona por auto

Sinaloa.- La resistencia de gran parte de la ciudadanía a respetar las medidas de prevención para evitar los contagios de COVID-19, llevó a las autoridades municipales a instalar retenes en distintos puntos de la ciudad para revisar el cumplimiento de estas.

En Barrancos, aun con el incremento de contagios y de las medidas, se sigue viendo un gran movimiento de autos y de personas en las calles. Sobre la calzada Las Torres comenzó el operativo, creando una larga fila en esta avenida, lo que causó la molestia de algunas personas por el tiempo de espera para pasar.

Los agentes de la Policía Municipal dijeron que estarían colocándose en distintas partes de este mismo sector a diferentes horas.

Cierres

Uno a uno, los automovilistas bajaban las ventanas y eran cuestionados sobre los motivos por los que habían abandonado su vivienda. Se pidió que sean solamente por actividades de carácter esencial que las personas salieran de casa, y que al hacerlo, no excedan el número de pasajeros en cada automóvil.

La Policía informó que es solamente un llamado de atención el que se hace a los ciudadanos, sin embargo, personas manifestaron su molestia por el embargo de muchas motocicletas.

En el mismo sector, y en otros en la ciudad, agentes de Protección Civil, en conjunto con la Policía Estatal Preventiva, llevaron a cabo otro operativo para la detección de negocios no esenciales abiertos y dar un cierre a estos. Incluso en aquellos lugares en los que ya se habían llevado a cabo estos recorridos, se detectaron algunos locales que se habían resistido a suspender actividades durante la contingencia por el COVID-19.

Resultados

La aplicación de la Ley de Movilidad y el Bando de Policía y Gobierno, dejó como resultado la detención de una persona por una falta al Bando de Policía, la realización de 35 actas de hechos y el aseguramiento de ocho motocicletas y una camioneta.

Retirarán vehículos solo por violar leyes o reglamentos

Sobre la detención de vehículos que circulen sin necesidad en la entidad porque sus conductores no realicen una actividad esencial, no demuestren realizar compras esenciales o recibir atención médica, el secretario de Seguridad municipal, Óscar Guinto, precisó: “En forma general, no podemos decir que estamos retirando vehículos para disminuir la contingencia. Se van a retirar vehículos aplicando las leyes y reglamentos correspondientes. Estamos trabajando, seguimos intentando en hacer que la gente reaccione, que tenga esa cordura para quedarse en sus domicilios”.

También señaló que de ser necesario o si se observa una actitud agresiva o de resistencia, se aplicará el Bando de Policía y podría ser sancionado el conductor y se le podría retirar el automóvil en el que viaja.

En relación a si se ha detenido a alguna persona que no realice actividades esenciales y se encuentre en la vía pública, el mando de seguridad informó que hasta el momento no se ha detenido a nadie, pero si se violenta alguna de estas normas, entonces sí se realizará lo conducente conforme a derecho.

Aplicarán sanciones establecidas

El director de la Unidad Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Héctor Luis Gutiérrez Cossío, explicó que las facultades que tienen como policías municipales son las mismas que tienen en el Bando de Policía y Gobierno, y en la Ley de Movilidad.

“No podemos aplicar una sanción mayor a las que se establecen en esos supuestos. Sí, se puede quitar un vehículo cuando no trae placas, con todas esas sanciones que ya estaban previamente establecidas”, concretó Gutiérrez Cossío.

Sobre los puntos de control, definió que estos seguirán para que se adopten las medidas de salud establecidas.

“Continuamos con los puntos de control preventivos provisionales. Sí estamos molestando a las personas dándoles indicaciones de que adopten las medidas de seguridad correspondientes; que aborde una sola persona el vehículo; que si no tienen necesidad de salir a una actividad esencial como compra de alimentos o actividades de salud, pues que se resguarden en sus domicilios”, dijo

Vehículos

Para evitar más contagios debido al incumplimiento de la cuarentena por parte algunas personas, en algunos municipios se advirtió que solo una persona por vehículo podrá estar en circulación, y esta deberá comprobar que el motivo de su salida es esencial.