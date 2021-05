Por corrupción del PRI hay problemas en zonas de Culiacán, dijo Estrada Ferreiro

Sinaloa.- El PAN, PRI y PAN son como los baches y hay que sacarle la vuelta, dijo Jesús Estrada Ferreiro y si hay problemáticas en algunas colonias de Culiacán como las Coloradas, es por la corrupción del PRI de 80 años que se robaban el dinero, lo que ya no se les va a permitir.

Indicó que que bueno que están juntos el PRI, PAN y PRD para juntos mandarlos a volar este 6 de junio porque son como los baches y hay que sacarles la vuelta.

No es posible decir que se va a pavimentar a Culiacán sin endeudarlo y que se van hacer grandes obras si no hay recurso para ello, no hay que engañar a la ciudadanía expresó.

