"¡Por corruptos, cómplices e ineptos!": periodistas

Culiacán, Sinaloa - Al grito en una sola voz "¿Por que clausuramos? ¡Por corruptos, cómplices e ineptos!", el grupo de periodistas exigió de justicia por el asesinato del periodista Javier Valdez a las afueras de la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa.

Los manifestantes cerraron el acceso con pancartas y una barricada formada por ellos mismos en solidaridad, también, por el periodista michoacano, a quien encontraron calcinado, dijeron autoridades de aquel estado.

Periodistas de diversos medios de comunicación de la capital del estado gritaban en reiteradas ocasiones "justicia". "Me siento inseguro en todo el país, no sólo en Sinaloa", declaró el comunicador Marcos Vizcarra, quien se hizo presente en esta manifestación para expresar la necesidad de seguridad, no sólo para la prensa, sino para la sociedad en general en el país.

"En la medida en que estemos remarcando al estado, a la sociedad, el cúmulo de injusticias, de carpetas sin resolver, de instituciones que están creadas precisamente para garantizar justicia a los ciudadanos, en esa medida nosotros visibilizamos la ineficacia, el grado de corrupción que tienen instituciones como Fiscalías y Procuradurías que existen en diferentes estados", comentó el periodista José Alfredo Beltrán.

Un cambio en la procuración de justicia, extirpar la corrupción y la complicidad en las instituciones que sólo son una "tapadera" en casos como el de los periodistas asesinados, es parte de la exigencia y de la intención de unirse en este tipo de manifestaciones, declaró, Beltrán.

Por su parte, el cofundador del semanario Río Doce, Alejandro Sicarios, afirmó en una entrevista que las estrategias de protección existentes deben ser adaptadas al modelo de Sinaloa para funcionar cabalmente.

"Existen estrategias nacionales e internacionales que tienen que afinarse y adaptarse al modelo de Sinaloa para que el periodista pueda estar portegido, sobre todo, sacarlo de la zona de conflicto cuando se aclare que está en riesgo y darle protección a su familia", declaró Sicarios.