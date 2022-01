Por crisis económicas algunos comerciantes de Culiacán pagarán predial hasta el 2025: ULCC 

Culiacán, Sinaloa.- Al eliminar el 40 por ciento de descuento para los comerciantes e industriales para el pago del predial, Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán (ULCC), mencionó que muchos de los comerciantes han externado que este pago lo realizarán hasta el año 2025, cuando termine la administración Jesús Estrada Ferreiro e inicie una nueva con la esperanza de que regresen los descuentos.

Expresó que el alcalde Culiacán no escuchó las peticiones de sensibilidad para que no les quitaran este descuento y consideraron que no era el momento, por aclaró que, por las ventas del mes de diciembre, los comerciantes sintieron un gran respiro, pero que eso no significa que económicamente se encuentren bien, pues por la pandemia vienen arrastrando una crisis severa por el cierre de comercio durante varios meses.

Sánchez Beltrán, recalcó que son los comerciantes son los que generan la economía en el municipio y el empleo para los habitantes, por lo que dijo que con esta eliminación de descuento serán muchos los comerciantes que no puedan pagar el total del predial y con ello se disparará la morosidad.

“Algunos comerciantes se han acercado y me han dicho que no están en posibilidad de pagar, ya que todo el ingreso que se ganó en diciembre ya fue gastado en compromisos laborales, fiscales y crediticios”.

Aclaró que como representante de los locatarios no los está incitando a que no realicen este pago, y que si está dentro de sus posibilidades acudan al ayuntamiento de Culiacán a pagarlo y no tener retrasos.