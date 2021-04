Por debajo de la meta las ventanas en comercios de Culiacán por Semana Santa

Sinaloa.- Pese a que la Semana Santa dejó buenas ventas al comercio local, estas quedaron por debajo de la meta que se tiene cada año, informó Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán (ULCC).

Detalló que sólo en los siete días pasados se obtuvo una derrama de más de 150 millones de pesos en Culiacán, sin embargo, las ventas de años atrás eran de hasta 500 millones durante las dos semanas de asueto y en el 2021 sólo se estima conseguir 250 millones de pesos.

Sánchez Beltrán destacó que, a pesar de que no se han logrado los números de otras temporadas vacacionales de Semana Santa, la derrama económica de los vacacionistas generó un respiro para los comercios, mismos que se encuentran en una complicada situación por las bajas ventas que a traído consigo la pandemia.

“Aunque no se tuvieron ventas como el 2019, cuando no se tenía pandemia, y esta vez no se llegaron a las metas, fue un respiro para el sector”, expuso.

Asimismo recordó que aun queda Semana de Pascua, y se esperan ventas similares a las obtenidas la semana pasada.

Por otra parte explicó que otros de los sectores beneficiados fueron las comunidades donde se da la afluencia de turismo regional, quienes lograron tener ingresos importantes con las reventas, por ello la importancia de la apertura de centros de recreo, dado a que se venden productos a comerciantes de las comunidades y ellos los revenden en sus lugares de origen a los turistas.

Los productos más vendidos, especificó, fueron los relacionados con ropa de playa, artículos de entretenimiento y alimentos.