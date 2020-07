Por denuncias de fiestas de empleados vulnerables, alcalde Culiacán suspende sueldos

Culiacán, Sinaloa. El alcalde de Culiacán retirará pagos a empleados que no acaten las medidas sanitarias ante la contingencia por COVID-19.

Una de las instrucciones de la secretaría de salud y protección civil es que personas con alguna discapacidad, embarazo o enfermedades crónicas no laboren al ser más vulnerables al virus.

Ante dicha recomendación el alcalde Jesús Estrada Ferreiro expresó que le han llegado quejas de personas en dicha situación que no acatan las medidas sanitarias y que realizan fiestas y reuniones por lo que dijo que no lo iba a permitir. Expresó que no los iba a poner a trabajar al ser personas vulnerables pero si iba a retirarles el pago.

Aseguró que para la próxima quincena estás personas no iban a recibir su cheque ya que ellos están respetando que no laboren ante el peligro que corren pero estos se ponen a hacer fiestas y no respetan.

"Vamos a tener que retirar el cheque, no puedo estarle pagando a alguien que no trabaja por su seguridad les estamos dando la oportunidad de que no trabajen por su seguridad y no están en sus casas, están haciendo fiestas no se resguardan".