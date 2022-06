“Por desinformación no hay detenidos por caso Luis Enrique”: Sara Bruna Quiñónez Estrada

Sinaloa.- Las declaraciones vertidas por el presidente de México y de la secretaria de Seguridad Pública en torno al caso del columnista de El Debate, Luis Enrique Ramírez, ha influido para que no se tenga ninguna persona detenida, consideró la fiscal general del estado.

En conferencia de prensa, Sara Bruna Quiñónez Estrada dijo que la desinformación que se ha hecho en relación a este homicidio, ha sido un obstáculo para su resolución.

“Los hechos que no son propios de la fiscalía, pues, no tengo yo siquiera por qué calificarlos de si fueron errores o no de quien los trasmitió. Lo que sí digo (es) que no nos favoreció en la investigación, y eso considero que ha sido un factor que ha influido en que hasta este momento no tengamos a una persona detenida. Eso es lo que yo considero...” expresó.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, han declarado que ya había detenidos y más órdenes de aprehensión por el asesinato del columnista de El Debate ocurrido el 5 de mayo en Culiacán, y desmentidos por la Fiscalía General del Estado y el gobernador.

La fiscal agregó que esa desinformación puede dar la pauta para que se considere que están ocultando o tergiversando la información.

“Sigue siendo obstáculo que se desinforme, porque quizá al decir o al afirmar en otros niveles que ya está esclarecido el hecho, que ya tenemos al probable responsable y que nosotros lo neguemos, puede dar pauta para que consideren que estamos nosotros ocultando o tergiversando la investigación”, manifestó.