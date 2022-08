Por deuda al SAT, descontarán impuestos a 3 mil 700 trabajadores de la UAS

El problema que a generado la deuda del 2 mil millones de pesos al SAT es en consecuencia de la aprobación de una cláusula del contrato colectivo del trabajo en donde se firmó una cláusula en 1994 en donde se decretaba exonerar a los trabajadores del pago de impuestos, misma que a repercutido desde el 2015 hasta la actualidad por el cambio de la ley de coordinación fiscal, por lo que se requiere la parte del recurso que no se estaba descontando a los trabajadores.

Sinaloa.- 3 mil 700 trabajadores administrativos, sindicalizados, de la Universidad Autónoma de Sinaloa ( UAS ) verán reflejados en el pago de nómina de la primera quincena de agosto el descuento correspondiente al pago de impuestos, mismo que no se había descontado desde 1994.

Egresé de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), con área de acentuación en medios masivos de comunicación. Actualmente tengo seis años de experiencia en medios de comunicación informativos, portales web, desarrollo de contenidos para redes sociales, radio, televisión en vivo, y diarios impresos locales y estatales. Ingresé como reportera de Locales en el año 2015 al diario impreso Vivavoz, en el municipio de Culiacán, posteriormente escribí diferentes contenidos noticiosos y de investigación para el semanario estatal NN Noticias Sinaloa, por un periodo de tres años, seguido de mi ingreso al noticiero de televisión en vivo De Vivavoz, a la par de colaborar con notas informativas para la edición en radio de la misma empresa, mismo que es transmitido diariamente. Asimismo, he realizado manejo de las páginas web de cada uno de los medios en los que me he desempeñado, y actualmente soy reportera de la sección Locales de periódico EL DEBATE DE CULIACÁN, donde ingresé durante el 2019.