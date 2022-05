Por falta de anticipo del Gobierno de Sinaloa, programa de uniformes gratuitos está en riesgo

Por otra parte agregó que comúnmente, cuando se manda a realizar un trabajo, independientemente del cliente que sea, se solicita el 50 por ciento de anticipo, pero por parte de gobierno del estado se tiene demora en el pago de anticipo, además se desconoce cuándo podría concretarse el pago porque no se a tenido comunicación al respecto.

"Ahora el problema es que de no entregar ese anticipo este mes el programa está en riesgo, por que son puros negocios chicos, que terminan el año y las utilidades que tienen las consumen porque de eso vive la gente, si es importante que se conozca que el programa está en riesgo", reiteró.

Maximiliano Valdez, presidente de la Asociación de la Industria de la Confección Textil en el Estado de Sinaloa (Asintex) , explicó que en años anteriores, el pago de anticipo se veía reflejado durante abril, y este año se teme que culmine mayo y no se tenga el recurso para la compra de tela y demás materiales que se requieren para confeccionar más de un millón de uniformes escolares.

Culiacán, Sinaloa.- Los textileros del estado de Sinaloa tienen temor de no contar con el dinero necesario para cubrir los gastos de la confección de las prendas del programa de uniformes y útiles escolares gratuitos , ya que hasta el momento no se ha entregado anticipo del pago por Gobierno del Estado.

Egresé de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), con área de acentuación en medios masivos de comunicación. Actualmente tengo seis años de experiencia en medios de comunicación informativos, portales web, desarrollo de contenidos para redes sociales, radio, televisión en vivo, y diarios impresos locales y estatales. Ingresé como reportera de Locales en el año 2015 al diario impreso Vivavoz, en el municipio de Culiacán, posteriormente escribí diferentes contenidos noticiosos y de investigación para el semanario estatal NN Noticias Sinaloa, por un periodo de tres años, seguido de mi ingreso al noticiero de televisión en vivo De Vivavoz, a la par de colaborar con notas informativas para la edición en radio de la misma empresa, mismo que es transmitido diariamente. Asimismo, he realizado manejo de las páginas web de cada uno de los medios en los que me he desempeñado, y actualmente soy reportera de la sección Locales de periódico EL DEBATE DE CULIACÁN, donde ingresé durante el 2019.