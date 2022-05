Por falta de aplicación, Ley Antiplástico en Sinaloa podría ser reestructurada

culiacán, Sinaloa.- Ante la falta de aplicación de la Ley Antiplástico de Sinaloa por distintas prórrogas solicitadas por los sectores productivos, Laura Guzmán Torróntegui, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) Culiacán, dijo que podría ser reestructurada.

Especificó que de acuerdo a las charlas que se han tenido con las autoridades de gobierno del estado, lo que se buscará es realizar cambios para que las exigencias que marcan sanción a quien no eliminé los plásticos y unicel no biodegradables, no sean aplicadas en el consumidor, sino en los expendedores de los productos, esto pues se considera que mientras se tenga oferta, se seguirá consumiendo por la reducción de gastos que representa.

A pesar de que no se están aplicando sanciones, la presidenta de Canirac, aseguró que una gran parte de restauranteros están adoptando esta práctica. "No tenemos una fecha establecida, es una ley que abarca realmente que tener plásticos que no son biodegradables afecta al mundo entero y eso ya está contemplado", reiteró.

Leer más: ¡Atención! Bazar Juvenil en Culiacán cambiará de sede por mantenimiento de áreas verdes

Al ser el sector restaurantero y comercio de los promotores de la prórroga de la ley antiplástico, la presidenta de Canirac explicó que hasta el momento no se sabe con precisión la fecha en la que podría retomarse la ley pero se han planteado algunos cambios que podrían solicitarse por el gobierno del estado ante el Congreso del Estado.