Por falta de material médico en el Pediátrico no operan a dos niños

Sinaloa.- América Valeria Meza Arellano y Mariana García denunciaron que en el Hospital Pediátrico no hay material ni recursos para realizar las cirugías de corazón que requieren sus niños, y por esta razón han pospuesto este tipo de intervenciones, además de que los médicos se han contradicho en los diagnósticos.

Ellas piden a las autoridades estatales y federales que surtan de medicamento la farmacia para que puedan operar a sus niños.

Ambas han pasado momentos muy difíciles al tener a sus hijos enfermos, pues deben vivir en una casa de campaña afuera del hospital.

Historias

América es mamá de Dorian Tadeo, de cinco meses de edad, quien tiene un mes hospitalizado. Llegó por neumonía y un soplo en el corazón. Ella contó que, de acuerdo con el cardiólogo, su hijo requería la cirugía de corazón de forma urgente, pero le dijeron que no había recursos para realizarla, por lo que estaban detenidas esas cirugías.

Mariana y América están muy preocupadas por la salud de sus hijos. Foto: El Debate

Su hijo estaba en piso, y lo bajaron a Urgencias porque su salud se complicó. No obstante, el martes le dijeron que su hijo no era de Cardiología, lo que la dejó confundida, porque primero requería una operación urgente, y ahora no, por lo que pide un diagnóstico certero.

Por su parte, Mariana García es mamá de Abraham Alberto, de dos meses de edad, quien contó que su hijo enfermó de neumonía, pero en el hospital le decían que era una infección bacteriana, y no sabían dónde la había agarrado. El doctor que lo atiende por esta enfermedad le dijo que no se va a aliviar si no lo operan del corazón. Mariana pide a las autoridades que surtan la farmacia porque le urge que operen a su niño.

Estas madres necesitan apoyo de parte de la ciudadanía para comprar medicamentos, pañales y toallitas húmedas, entre otros gastos. A América la pueden apoyar en el número de tarjeta 4169160318497121, de BanCoppel. A Mariana la pueden localizar en la entrada de Urgencias del Hospital, en una casa de campaña.

Urge salvar al Hospital Pediátrico: PAN

Ante la falta de medicamentos y el déficit de atención médica, el dirigente del PAN Sinaloa, Juan Carlos Estrada, hizo un llamado a las autoridades estatales para que “salven” al Hospital Pediátrico, pues niños sufren, incluso corren el riesgo de morir por no contar con medicamentos para sus tratamientos.

Asimismo, dijo que el cambio de Administración del Hospital Pediátrico no fue bueno, ya que este debe ser regido por un patronato, y pasó a ser parte del sistema estatal de salud, que, más bien, lo afectó.

“Su vida está en riesgo, eso no puede estar pasando en Sinaloa. Hace algunos días supimos que entregaron dos millones de pesos, pero eso es como un Mejoralito o un paracetamol para calmar el problema”, manifestó el panista.