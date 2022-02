¡Por falta de medicamentos! Padres de familia cierran calles frente al Hospital Pediátrico de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este miércoles un grupo de padres de familia que cuentan con un hijo internado en el Hospital Pediátrico de Sinaloa en la ciudad de Culiacán, se manifestaron cerrando las vialidades del lugar para exigir que se dé una solución ante la problemática de falta de medicamentos.

Los padres de familia mencionaron que esta situación atenta con la vida de los infantes, pues señalaron que ya van más de ocho niños fallecidos en una semana por falta de medicamento y donación de sangre o plaquetas.

Juan de Dios Ruiz padre de familia mencionó que su hijo ya tiene casi ocho meses internado en el hospital y se encuentra en estado de coma, pero ya lo quieren dar de alta para que él se haga cargo en su casa, situación que lamentó mucho porque no cuenta con los recursos necesarios para brindarle una atención médica adecuada a su hijo.

“Estoy pidiendo apoyo, porque mi hijo está en estado de coma y aquí ya no me lo quieren atender, me están corriendo prácticamente, yo no tengo los recursos para los aparatos que se requieren en su situación de salud”, señaló.

Padres cierran calles frente al Hospital Pediátrico de Sinaloa | Foto: Debate

María de Jesús Martínez Caro comentó que su hija Guadalupe está internada en el hospital por diagnóstico de hidrocefalia y requiere de una cirugía para colocarle una válvula, pero hasta el momento no ha podido ingresar a quirófano porque no hay donadores de sangre y requiere tres donantes tipo O positivo, ya que no quieren aceptarle ninguna otra para que se le realice la cirugía.

Los padres de familia cerraron las vialidades con mesas de tablón y pegaron cartulinas con diferentes mensajes en las instalaciones del hospital, entre ellas la exigencia de medicamentos, insumos y una mejor atención por parte del nosocomio.

Leer más: Convocan a panistas a firmar para destituir al alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro

Finalmente los padres de familia mencionaron que en caso de no obtener respuestas positivas por parte de las autoridades o una explicación en cuanto a solución que prometió el gobernador Rubén Rocha Moya, el día de mañana se plantarán por la avenida Insurgentes frente a Palacio de Gobierno.