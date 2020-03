Por falta de mil 800 pesos, Cecilia no puede enterrar a su hija

Sinaloa.- Después de luchar lavando carros y vendiendo viejitas para el tratamiento de María Cecilia y María Isabel, Cecilia Chávez Martínez, de Navolato, sufre la imposibilidad de poder enterrar a una de sus gemelas, dos niñas que nacieron con tumores en el esófago.

La lucha por lograr contar con dinero para trasladarse a los tratamientos en la Ciudad de México fue constante, hoy desde hace tres días cuenta con el cadáver de su hija a falta de mil 800 pesos para el sepelio, y requiere vender 500 boletos de 20 pesos para operar a su otra hija.

Con la voz quebrada Cecilia lamentó el fallecimiento de su hija, pero lo que le preocupa es no poder salvar a la que le queda y se encuentra delicada, ya que a pesar de su sobrepeso donó médula ósea y la niña sigue luchando por su vida.

Sin embargo, se encuentra boteando y vendiendo boletos para la rifa de una computadora, 500 números que le otorgó una fundación para aportar 200 mil pesos de los 360 mil pesos que requiere.

Boletos que vende para la operación de su otra hija. Foto: El Debate

“Mi meta es poder enterrar a una y poder ayudar a la otra, aunque mucha gente me diga que no puedo porque no tengo, no lo voy a negar, tengo mucho miedo de perderla, pero dios me ayudará”, reiteró la madre de familia.

Asimismo, realizó un llamado a la ciudadanía para que le brinde el apoyo con la compra de boletos, además de unirse a la oración para que todo resulte bien de la operación.

Ya que su sueño es que se encuentre bien, y haga la vida de manera normal, ir a la escuela y dejar de verla en un hospital.

Al número al que se pueden contactar los interesados en apoyar con la compra de boletos es el 6673290623 o depósitos a la tarjeta 4766841381997199.