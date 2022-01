Por fin se sabe de quién es el edificio de la USE, en Culiacán, y se pagará renta, anuncia Rocha

Sinaloa.- Después de años de dudas sobre quién era el propietario del edificio de la Unidad de Servicios Estatales (USE) el gobernador Rubén Rocha Moya aclaró que es propiedad de un fideicomiso de los trabajadores del SNTE 53.

Explicó que no hay contrato de renta con el gobierno del Estado por lo que las administraciones anteriores no pagaron renta. Rocha Moya expuso que ya estuvo en platicas para que se le ponga una renta al edificio, pagarla y que ese dinero vaya al fideicomiso.

Resaltó que se había manejado que este edificio era del exgobernador Juan S. Millán pero se encontró que nunca ha sido de ningún particular. También detalló que el fideicomiso lo administra una empresa que está en Guadalajara y que se tiene que ver este tema porque cobra mucho para administrarlo.

Sería la Auditoría Superior del Estado quien vea el tema de la USE porque no se pagó la renta y si hubo moches para no pagar.