Por generar odio, Estrada Ferreiro responsabiliza al gobernador y legisladores de sufrir un atentado en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Al movilizar a grupos de personas inconformes en contra de las políticas públicas del ayuntamiento y generar odio en la sociedad en contra de su persona, Jesús Estrada Ferreiro, presidente municipal de Culiacán responsabilizó al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, y a los legisladores especialmente a Serapio Vargas Ramírez de cualquier atentado que pueda sufrir él y su familia.

Expuso que, a pesar del costo político que representa mantener la negativa de aplicar descuentos en agua potable, el ayuntamiento no hará válido el decreto aprobado por el legislativo, sin embargo, el temor recae en que por odio en la sociedad pueda sufrir un atentado.

Asimiento reclamó que ante cualquier inconformidad, el legislador, Serapio Vargas Ramírez, convoca a grupos sociales para tomar el ayuntamiento o para cerrar la avenida Álvaro Obregón, lo que genera disturbios y efectos negativos que podrían provocar daños a su persona y a su familia que es lo que le preocupa.

"Los grupos de policías, de jubilados, se van a manifestar, van a hacer huelgas, vamos a volver a la barbarie, a la violencia que había antes por injusticias sociales, pero es una injusticia social provocada por los legisladores, todo ese tipo de cosas que no quieren ver, y si las ven hacen como que no las ven, están dañando mucho a la sociedad, no tienen conciencia", reiteró Estrada Ferreiro.