Por incremento de Covid-19 en Sinaloa, IMSS activa 4 Módulos de Atención Respiratorios

Sinaloa.- Derivado del incremento en la demanda de atención médica en los módulos de atención respiratorios (MARSS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sinaloa activó cuatro MacroMARSS como parte de las estrategias institucionales, con la finalidad de aumentar su capacidad de atención a pacientes que presentan síntomas con sospecha de padecer COVID-19, informó la doctora Tania Clarissa Medina López.

La titular del IMSS en la entidad, explicó que, con la aplicación de esta iniciativa, el Seguro Social otorga atención médica a todo el paciente que acude a estos módulos con síntomas como fiebre, tos seca, dolor de cabeza y garganta, así como haber estado en contacto con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19.

Asimismo, el IMSS habilitó un Código QR que orientará rápidamente a los derechohabientes, mediante un cuestionario podrán corroborar si tienen síntomas asociados a COVID-19; dicho código se encontrará en una manta instalada a la entrada de los MARSS.

Una vez contestado y en caso de presentar síntomas de coronavirus, se realizará al usuario una prueba rápida; en caso de resultar negativo, la persona puede retirarse a su domicilio; si el resultado es positivo, se le deriva con un médico para valoración, quien determina si debe cursar su enfermedad en casa (de manera ambulatoria) u hospitalaria.

¿Dónde están ubicados?

Los MacroMARSS, detalló, están ubicados en las instalaciones deportivas de los Centros de Seguridad Social (CSS) de la institución ubicados en las ciudades de Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Navolato.

En el caso del CSS Culiacán, explicó, el MacroMARSS es de gran apoyo al módulo de atenciones respiratorias de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 35 y cuenta con seis módulos en los turnos matutino, vespertino y tres más para los fines de semana.

En el CSS Mazatlán, continuó, apoya a las UMF No. 45 y No. 56, así como al Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 3, razón por la cual, se cuenta con tres módulos en los turnos matutino y vespertino, dos en el nocturno y tres más para los días sábado y domingo.

En lo referente al CSS Los Mochis, están en funcionamiento seis módulos en los turnos matutino y vespertino y tres más para los fines de semana para apoyar la demanda de atención en la UMF No. 37 y Hospital Gineco-Pediátrico (HGP) No. 2, mientras que en el CSS Navolato, son tres módulos en los turnos matutino y vespertino, dos para el turno nocturno y tres más para los días sábado y domingo para brindar soporte al Hospital General de Zubzona (HGSZ) No. 4.

En todos ellos, la doctora mencionó que se contará con una plantilla de 380 trabajadores entre médicos, personal de Enfermería, auxiliares de laboratorio, higiene y limpieza y administrativo, entre otras, para atender a quienes así lo requieran.

La funcionaria recordó que además de estos espacios, el IMSS en Sinaloa cuenta con 150 Módulos de Atención Respiratoria (MARSS) ubicados en las 41 UMF y hospitales en toda la entidad,

En estas áreas, precisó, se realizan pruebas rápidas antigénicas al paciente que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso, además se brinda tratamiento farmacológico e información de cuidados en casa a todos aquellos que resultan positivos.

IMSS Sinaloa activa 4 Módulos de Atención Respiratorios | Foto: Cortesía

La representante del IMSS indicó que en los casos en los que el paciente no presente una sintomatología grave, este puede continuar su tratamiento en su domicilio, recibiendo seguimiento a distancia por parte del médico familiar durante el periodo de la enfermedad, teniendo como premisa el detectar con oportunidad síntomas de una posible complicación derivada del SARS-CoV-2.

Si el paciente registra el padecimiento en etapa avanzada en su valoración y este ponga su vida en peligro, se le canaliza al Segundo Nivel de Atención hospitalaria para dar continuidad y pronta atención médica, mencionó Medina López.

Por último, a la doctora Medina López invitó a la población sinaloense que no se haya vacunado hasta el momento a que lo hagan, así como continuar con la estricta aplicación de las medidas de salud preventivas para detener las cadenas de contagio, como el lavado frecuente de manos o uso de gel alcoholado al 70%, la utilización correcta de cubrebocas y mantener sana distancia.

En caso de identificar los síntomas del virus del SARS-CoV-2 se puede consultar información para localizar el MARSS más cercano en www.imss.gob.mx/marss, o recibir orientación médica telefónica a través de la línea institucional 800 2222 668 o al servicio de información COVID de Locatel 55 5658 1111.