Por la inflación, restaurantes suben los precios en la carta en Culiacán, Sinaloa

Sinaloa.- Un aumento de precios en la carta de entre el 15 al 20 por ciento se concretó en el sector restaurantero al iniciar el mes de diciembre, esto debido al golpe que está generando el repunte en la inflación, expuso José Miguel Taniyama Ceballos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) en Culiacán.

Lamentó, que a pesar de que se espera un aumento en las ventas por temporada alta de entre el 50 a 60 por ciento en los restaurantes, este incremento sigue siendo de no rentabilidad, todo en consecuencia del esquema inflacionario que se está viviendo a nivel nacional que repunta el costo de los productos.

"El sector tuvo que ajustar sus precios para no perder, es lamentable que sigamos todavía en estado de sobrevivencia y no por causas nuestras, sino por causas del nivel inflacionario, si no ajustamos una carta más o menos del 15, 20 por ciento o más, perdíamos rentabilidad, y eso era prácticamente trabajar gratis", reiteró.

Asimismo dijo que, hasta el momento se estima, que la derrama económica sea tranquila, y no de repuntes descomunales por las consecuencias en la economía por la pandemia, sin embargo mayor a la que se generó el año pasado.