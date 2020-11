Por la violencia, la calle es el peor enemigo de las mujeres en Culiacán

Sinaloa.- Colectivos de mujeres activistas por la igualdad de género protestaron en la plazuela Obregón en Culiacán para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y exigir a las autoridades de Gobierno que refuercen los castigos a quienes violentan y discriminan por razones de género; además, que emprendan estrategias eficientes para la prevención y protección de este tipo de violencia.

Las feministas integradas en los colectivos Mujeres Activas de Sinaloa, Feministas Alteradas de Sinaloa, Mujeres en Bici y Jane’s Walk presentaron documentales sobre el acoso callejero hacia las mujeres, y con un micrófono hicieron la protesta en contra de la violencia contra la mujer y los actos machistas de los que constantemente es objeto Culiacán y el país.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Documentales

“La calle es el peor enemigo de las mujeres”, manifestaron algunas de ellas al participar en el primer documental que evidenciaba cómo las mujeres son diariamente violentadas a través del acoso en las calles.

Consuelo Gutiérrez, líder de Mujeres Activas de Sinaloa, manifestó desde el kiosco de la plazuela Obregón que las mujeres de Sinaloa no están seguras y que urge desde hace décadas un cambio regenerador de la sociedad que privilegie el trato igualitario entre hombres y mujeres y no permita más la violencia, el abuso y el asesinato de ellas.

“En Sinaloa, las mujeres no estamos seguras.

Tenemos miedo y queremos vivir sin miedo. Este llamado no es solo hoy 25 de noviembre, es todos los días. Queremos transformar y que los hombres no acompañen y alcancemos la igualdad”, expresó.

A su vez, las representantes de los diversos colectivos puntualizaron que las mujeres ya no quieren ver más portadas de periódicos o noticias sobre el feminicidio de una más: “No estamos en el salvajismo”.

Protestaron por un cambio social y en contra de la violencia.