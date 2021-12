¡Por las nubes! Hasta en 45 pesos el kilo de limón en Culiacán para terminar el año

Sinaloa.- Desde los 39 pesos hasta los 45 pesos se encuentra el precio del kilogramo de limón en el municipio de Culiacán, esto desde hace varias semanas en las que inició el repunte del costo.

José Valenzuela, locatario del mercado Gustavo Garmendia, ubicado en el centro del municipio, explicó que comúnmente el mes de diciembre es caracterizado por incremento en el precio del kilogramo de limón, sin embargo, este año se encuentra más caro alcanzando los 45 pesos el kilogramo.

Atribuyó el aumento a qué actualmente la planta de limón no se encuentra en temporada productiva, motivo por el cual se cuenta con un aumento en la demanda de compradores, ya que las personas que cuentan con platas de limón en sus casas y en otros meses del año no compran, en estos momentos recurren a los supermercados y mercados a surtirse.

"Lo que está subiendo más en estos tiempos es el limón, ya ahorita en esta temporada, desde que entra diciembre sube y ahorita lo tengo en 45, y parece que se vende más cuando está caro, porque como no hay plantas en las casas no hay donde recurrir al limón, los que tienen arbolito ahorita no lo tienen porque no es temporada y ocupan limón y es por eso que lo compran", explicó el comerciante.

Por otra parte recordó que es un promedio de entres 18 a 20 pesos el kilogramo de limón que se vende en temporada, por está razón es muy significativo el repunte, el cual a duplicado el costo en el que se vende en otros meses del año.

Leer más: El 2021 fue el año de la reactivación económica en Culiacán: comerciantes

Actualmente el kilogramo de limón se vende en un promedio de 39 pesos en los supermercados, mientras que en los mercados en 45 pesos el kilogramo.