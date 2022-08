Por lluvias, Japac admite problemas para producir agua potable suficiente en Culiacán

Sinaloa.- Alrededor de 180 colonias del sur de la ciudad han sufrido escasez en el servicio de agua potable desde hace una semana, por lo que las autoridades están trabajando en el tema.

De acuerdo con el gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (Japac), Jesús Higuera Laura, el fondo de este problema es por las constantes lluvias que han azotado a la ciudad.

Problema

También agregó que otro de los factores que influyen en esta problemática es la cultura de basura en la calle, arroyos, drenes y canales, lo cual genera problemas para la producción de agua potable y el servicio en las colonias.

“El fondo del problema son las constantes lluvias que se han estado presentando en los últimos días de manera ininterrumpida, prácticamente no hay día que no llueva, eso junto a otros factores como la basura que conduce el agua genera muchos problemas”.

Agregó que estos conflictos bajan la producción, como lo es en la planta purificadora de San Lorenzo, que en su construcción fue considerada para producir mil litros por segundo, actualmente la tienen trabajando en mil 200 litros por segundo.

Higuera Laura dijo que, ante esta productividad, la planta da la oportunidad de abastecer a 180 colonias del sur de la ciudad, pero al bajar la producción de ese sistema, el tanque de San Lorenzo no alcanza a tener un nivel que permita abastecer el servicio a colonias como Alturas del Sur y otras del mismo sector.

Apoyos

Ante esta situación, el gerente de la Japac dijo que han estado apoyando con pipas de agua en las colonias afectadas de la zona sur, con la finalidad de que las personas puedan tener agua para subsanar lo más urgente.

Jesús Higuera reconoció que ante esta temporada hay cosas que más pueden suceder, como es este caso, y daños en los colectores que truenan y tienen que trabajar en condiciones para repararlo.

“Ahorita tenemos el colector Rubí tronado, pero no ha habido las condiciones para repararlo, afortunadamente la tronada no está en un lugar como el que tronó a la salida norte muy transida por vehículos no por gente; por eso, hasta cierto punto, pasa desapercibido, pero sí es un problema que nos ocasiona”, recalcó.