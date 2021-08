Por lluvia reportan fallas de energía eléctrica en colonias del Norponiente de Culiacán

Sinaloa.- Al presentarse las lluvias la madrugada de este jueves diversos sectores de la ciudad capital, Culiacán, se están viendo afectados con la falla en el servicio de energía eléctrica, por lo que hacen el llamado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a darles una solución y mejorar el servicio.

Entre los afectados durante estas lluvias está el sector Norponiente de la ciudad, donde las colonias que están viviendo un calvario por la falta de energía son Los Mescalez, Alamitos, Lirios y otras colonias de los alrededores.

Ante esta situación las familias indicaron que no han podido ni dormir del calor además de no poder hacer nada en sus casas por la falta de energía eléctrica.

Dulce Cuen, una de las vecinas afectadas indicó que esta situación le ha afectado mucho pues su bebé es el más afectado al presenciar el calor por la falta de energía.

"No pudimos dormir en toda la noche, ya son horas sin luz y no se puede estar así, es una situación muy difícil en la que no logras descansar ni hacer nada en tu casa", manifestó.

Por último llamo a las autoridades de la CFE a dar solución a este tipo de fallas en las que muchas familias resultan afectadas por la falta de energía eléctrica.