Por no dar la cara, pedirían destitución de Jaime Montes

Culiacán, Sinaloa.- La diputada federal por Morena Yadira Santiago Marcos invitó al delegado de Programas Federales Jaime Montes Salas a recapacitar, ya que —dijo— no es posible que, por personajes como él, el Gobierno de Morena pierda credibilidad.

Esto ante las quejas de diversos sectores, incluso de jóvenes, quienes acudieron al Congreso del Estado ante la inconformidad de no haber recibido sus pagos de la beca Benito Juárez.

Santiago Marcos dijo que, si Montes Salas no cambia de actitud, gestionarán para que este sea relevado del cargo: “Hacemos un llamado a Jaime Montes a que se haga visible, porque hasta un corrido le hicieron porque no lo hallan por ningún lado. Yo lo invito a que dé la cara, porque es la cara de nosotros ante el Gobierno federal, y realmente creemos que este Gobierno va a cumplir, pero sí está a cargo de gente que no da la cara”.

Programas

La legisladora expresó que el delegado es una persona difícil de encontrar y es aun más lamentable que si le habla alguien de otro partido político, los atiende rápidamente.

Destacó que los programas deben atenderse, por lo que si él sigue en la misma situación, se va a solicitar a nivel nacional que se haga una evaluación de los delegados, porque lamentablemente el sentir de otros estados es similar; por lo que harán un llamado para que sean auditados o relevados.

Expresó que solo en un estado el superdelegado está haciendo un excelente papel.

En otro tema, la legisladora comentó que se tratará de tener una reunión con los concesionarios de los camiones urbanos y con el gobernador Quirino Ordaz Coppel para atender la demanda de la población del aumento del transporte.